Бондаренко с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее, Козлова – вылетела

В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее, Австралия.

В стартовом матче киевлянка, посеянная под 5 номером, обыграла Викторию Томову из Болгарии: 6:3, 3:6, 6:1.

К сожалению, Катерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес: 4:6, 4:6.