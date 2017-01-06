Бондаренко с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее, Козлова – вылетела
В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее, Австралия.
В стартовом матче киевлянка, посеянная под 5 номером, обыграла Викторию Томову из Болгарии: 6:3, 3:6, 6:1.
К сожалению, Катерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес: 4:6, 4:6.
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