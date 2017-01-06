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Бондаренко с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее, Козлова – вылетела http://www.segodnya.ua/img/article/7859/38_main.1483691141.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/38_tn.1483691141.jpg Мир В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии

Бондаренко с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее, Козлова – вылетела

Сегодня, 10:25

В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии

Катерина Бондаренко. Фото sapronov-tennis.org
Катерина Бондаренко. Фото sapronov-tennis.org

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее, Австралия.

В стартовом матче киевлянка, посеянная под 5 номером, обыграла Викторию Томову из Болгарии: 6:3, 3:6, 6:1.

К сожалению, Катерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес: 4:6, 4:6.
теннис, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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