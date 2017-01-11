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"Борнмут" хочет арендовать легендарного капитана "Челси" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/1_main.1484143070.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/1_tn.1484143070.jpg Мир Контракт Джона Терри с лондонским клубом истекает в конце сезона

"Борнмут" хочет арендовать легендарного капитана "Челси"

Сегодня, 15:57

Контракт Джона Терри с лондонским клубом истекает в конце сезона

Джон Терри. Фото AFP
Джон Терри. Фото AFP

Защитник "Челси" Джон Терри может быть арендован "Борнмутом" и провести остаток сезона английской премьер-лиги в этом клубе, сообщает Goal.

По данным издания, "Борнмут" выразил заинтересованность с услугах 36-летнего игрока после того, как лондонский клуб отозвал из аренды защитника Натана Аке.

Напомним, Терри уже 20 лет защищает цвета "Челси". В декабре прошлого года он был включен в символическую сборную клуба всех времен. Контракт Терри с "Челси" истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Терри провел в чемпионате Англии пять матчей и заработал одну желтую карточку.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Джон Терри, Борнмут

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Источник:

Советский спорт

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