Боровой: Если у РФ есть компромат на Трампа – ему грозит импичмент

Трамп собрал пресс-конференцию для того, чтоб сгладить возникшее напряжение с Конгрессом и обществом, считает эксперт

С точки зрения американцев абсолютно недопустимо, чтоб какая-либо страна имела давление на американского лидера, поэтому, если подтвердится факт наличия компромата у России на новоизбранного президента США Дональда Трампа, ему грозит импичмент. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

Он отметил, что пока что еще нет подтверждения наличия у спецслужб РФ компромата на Трампа.

"Скандал с кремлевским компроматом создает совершенно новую ситуацию. Если компромат действительно существует и Кремль его может использовать, это делает президента США зависимым от внешних сил, что совершенно недопустимо с точки зрения американцев. Если подтвердится эта информация, может подниматься вопрос об импичменте. Пока это только слухи, фактически. Есть подтверждение лишь от британского независимого эксперта, бывшего сотрудника британских спецслужб. Несколько СМИ уже опубликовали трехстраничное сообщение, но это еще не сам компромат", – сказал Боровой.

Эксперт отметил, что Трамп отходит от стиля "одинокого ковбоя", выражая готовность сотрудничать со спецслужбами и Конгрессом.

"Вчера Трамп достаточно сдержанно говорил, серьезных заявлений не делал. По сути, эта пресс-конференция – его заявление об отсутствии конфликта со спецслужбами и Конгрессом. Он показал, что готов сотрудничать с американскими элитами. То есть постепенно он отходит от стиля "одинокого ковбоя". Вообще, пресс-конференция для того и была сделана, чтобы снять возникшую напряженность в отношениях с Конгрессом и гражданами США. А судя по реакции американцев, ему особенно никто не поверил", – добавил эксперт.

Как сообщалось, у американской разведки есть секретные документы, представленные президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, которые содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Сам Трамп называет сообщения о якобы компромате на него у России фейковой информацией и политической охотой на ведьм.

В свою очередь в Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой.