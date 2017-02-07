Бразильский город из-за протестов полиции превратился в ад (фото)

В городе царит хаос и орудуют грабители. результате беспорядков убиты десятки людей

Акция протеста полицейских привела к тому, что город Витория, столица штата Эспириту Санту, за пару дней превратилась в настоящий ад.

Из-за невыплат зарплаты полицейские отказались от выполнения работы и подняли волну насилия в штате. В результате беспорядков убиты десятки людей, сообщает AFP. В

Самый заметный рост преступности отмечается на улицах городе Витория: там орудуют воры и грабители. Школы и больницы закрыты. На улицах царит хаос.

Тем временем 200 военных отправились в юго-восточный штат Эспириту-Санто для усмирения забастовки полицейских.