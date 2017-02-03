Британия призвала Россию вывести войска с Украины, включая Крым

Мэттью Райкрофт отметил, что санкции с России не могут быть сняты, пока этого не произойдет

Великобритания подчеркнула необходимость реального выполнения Россией обязательств, предусмотренных минскими соглашениями. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке по Авдеевке, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Слова России – это не то же само, что действия. Нам нужно чтобы Россия выполняла минские обязательства. Нужно, чтобы Россия прекратила оснащение вооружений сепаратистов и нужно, чтобы Россия вывела свои войска со всей Украины, включая Крым, незаконную аннексию которого мы не можем признать. Санкции с России не могут быть сняты, пока этого не произойдет", – заявил Райкрофт.

Как сообщалось, Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан на заседании Совета Безопасности ООН призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.

Украина начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 февраля 2017 г.