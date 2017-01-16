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Британия высылает боевые корабли навстречу "Адмиралу Кузнецову" – Telegraph http://www.segodnya.ua/img/article/7885/29_main.1484556811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/29_tn.1484556811.jpg Мир Как отмечается, британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей

Британия высылает боевые корабли навстречу "Адмиралу Кузнецову" – Telegraph

Сегодня, 10:48

Как отмечается, британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей

Адмирал Кузнецов. Фото: yaplakal.com
Адмирал Кузнецов. Фото: yaplakal.com

Британские боевые корабли готовятся сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который пройдет мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии, сообщила газета Telegraph.

Британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей, отмечает газета.

Как заявил адмирал Филипп Джонс, королевским военно-морским силам приходится иметь дело с самым высоким уровнем активности российского флота со времен окончания холодной войны.

При этом источники в британских ВМС сообщили изданию, что перемещения российских надводных кораблей представляют собой гораздо меньший повод для беспокойства, чем резко возросшая активность российских подлодок в водах к северу от Шотландии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российская авианосная группа, в состав которой входит крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, вернется на базу в Североморск, закончив участие в антитеррористической операции в Сирии.

Напомним, за время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.
россия, Великобритания, флот, авианосец, адмирал кузнецов

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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