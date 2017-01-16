Британия высылает боевые корабли навстречу "Адмиралу Кузнецову" – Telegraph

Как отмечается, британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей

Британские боевые корабли готовятся сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который пройдет мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии, сообщила газета Telegraph.

Британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей, отмечает газета.

Как заявил адмирал Филипп Джонс, королевским военно-морским силам приходится иметь дело с самым высоким уровнем активности российского флота со времен окончания холодной войны.

При этом источники в британских ВМС сообщили изданию, что перемещения российских надводных кораблей представляют собой гораздо меньший повод для беспокойства, чем резко возросшая активность российских подлодок в водах к северу от Шотландии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российская авианосная группа, в состав которой входит крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, вернется на базу в Североморск, закончив участие в антитеррористической операции в Сирии.

Напомним, за время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.