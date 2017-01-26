Британские корабли и самолеты ведут российский "Адмирал Кузнецов" через Ла-Манш

Российский авианосец курсирует из территориальных вод Сирии в направлении России

Британские военные контролируют проход российского авианосца "Адмирал Кузнецов" вблизи территориальных вод Британии через Ла-Манш. Об этом сообщает министерство обороны Британии в Twitter.

Отметим, что сопровождают российский авианосец британские боевые корабли, а также истребители.

Британские корабли и "Адмирал Кузнецов" (самый дальний на снимке). Фото: Twitter

"Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", – сообщают в британском оборонном ведомстве.

Авиация в поддержку кораблям. Фото: Twitter

Напомним, что "Адмирал Кузнецов" возвращается в Россию после пребывания у берегов Сирии, где авианосец выполнял (или старался выполнять) боевые задачи.

Как ранее сообщалось, "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Петр Великий" отправились домой из Сирии.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью тросов, которые должны останавливать самолеты на палубе.