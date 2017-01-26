Британские корабли и самолеты ведут российский "Адмирал Кузнецов" через Ла-Манш
Российский авианосец курсирует из территориальных вод Сирии в направлении России
Британские военные контролируют проход российского авианосца "Адмирал Кузнецов" вблизи территориальных вод Британии через Ла-Манш. Об этом сообщает министерство обороны Британии в Twitter.
Отметим, что сопровождают российский авианосец британские боевые корабли, а также истребители.
Британские корабли и "Адмирал Кузнецов" (самый дальний на снимке). Фото: Twitter
"Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", – сообщают в британском оборонном ведомстве.
Авиация в поддержку кораблям. Фото: Twitter
Напомним, что "Адмирал Кузнецов" возвращается в Россию после пребывания у берегов Сирии, где авианосец выполнял (или старался выполнять) боевые задачи.
Как ранее сообщалось, "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Петр Великий" отправились домой из Сирии.
За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью тросов, которые должны останавливать самолеты на палубе.
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