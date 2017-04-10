Британский эксперт: НАТО не будет воевать с РФ из-за Украины

Члены Альянса не хотят союзника, который воюет с Россией, поэтому Украина должна повременить с желанием о членстве в НАТО, считает Шерр

Украина не сможет вступить в НАТО, пока воюет с Россией, а Запад не намерен воевать с Путиным, поэтому должна сфокусироваться на повышении эффективности поддержки Альянса. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" британский эксперт в области политических стратегий и специалист по современной России Джеймс Шерр в ходе Киевского форума по безопасности.

Он отметил, что члены НАТО не согласятся на вступление Украины в Альянс, пока идет война с Россией.

"У Украины нет никакой возможности вступить в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией. Нет никакого сценария, по которому 28 стран-членов могут согласиться гарантировать безопасность Украины, как они гарантировали Латвии, когда происходит конфликт и когда Россия противостоит этому статусу. Такая политическая реальность, и Украине нужно это принять", – сказал Шерр.

Он дал совет, что украинским властям нужно сфокусироваться на повышении эффективности поддержки НАТО, а не просить летальное оружие.

"Речь не идет о предоставлении летального вооружения, имеется в виду полная поддержка в сфере обороны, чтобы увеличить способность ВСУ вести объединенные военные маневры, которые являются сильной стороной России. Это сферы, где практическая помощь и практическая политическая поддержка – а это то, в чем Украина нуждается больше всего. Если в Украине будут эти вещи и также если она сделает то, что нужно сделать в своих собственных интересах внутри страны, тогда я не верю, что Россия сможет победить", – рассказал британец.

Однако он подчеркнул, что воевать НАТО против России ради Украины не намерен.

"Украина ведет войну. Мы не собираемся воевать с Россией. Даже люди, как я, верят и верят с 2014 года, что стратегия Запада должна быть в полной поддержке Украины, всеми способами, кроме войны. НАТО не будет воевать против ядерной сверхдержавы из-за Украины", – добавил Шерр.

Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год". Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом.