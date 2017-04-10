Британский эксперт: НАТО не будет воевать с РФ из-за Украины

Вчера, 17:36

Члены Альянса не хотят союзника, который воюет с Россией, поэтому Украина должна повременить с желанием о членстве в НАТО, считает Шерр

В НАТО не ждут Украины. Фото: nato.int
В НАТО не ждут Украины. Фото: nato.int

Украина не сможет вступить в НАТО, пока воюет с Россией, а Запад не намерен воевать с Путиным, поэтому должна сфокусироваться на повышении эффективности поддержки Альянса. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" британский эксперт в области политических стратегий и специалист по современной России Джеймс Шерр в ходе Киевского форума по безопасности.

Он отметил, что члены НАТО не согласятся на вступление Украины в Альянс, пока идет война с Россией.

"У Украины нет никакой возможности вступить в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией. Нет никакого сценария, по которому 28 стран-членов могут согласиться гарантировать безопасность Украины, как они гарантировали Латвии, когда происходит конфликт и когда Россия противостоит этому статусу. Такая политическая реальность, и Украине нужно это принять", – сказал Шерр.

Он дал совет, что украинским властям нужно сфокусироваться на повышении эффективности поддержки НАТО, а не просить летальное оружие.

"Речь не идет о предоставлении летального вооружения, имеется в виду полная поддержка в сфере обороны, чтобы увеличить способность ВСУ вести объединенные военные маневры, которые являются сильной стороной России. Это сферы, где практическая помощь и практическая политическая поддержка – а это то, в чем Украина нуждается больше всего. Если в Украине будут эти вещи и также если она сделает то, что нужно сделать в своих собственных интересах внутри страны, тогда я не верю, что Россия сможет победить", – рассказал британец.

Однако он подчеркнул, что воевать НАТО против России ради Украины не намерен.

"Украина ведет войну. Мы не собираемся воевать с Россией. Даже люди, как я, верят и верят с 2014 года, что стратегия Запада должна быть в полной поддержке Украины, всеми способами, кроме войны. НАТО не будет воевать против ядерной сверхдержавы из-за Украины", – добавил Шерр.

Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год". Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом.
россия, нато, эксперт, поддержка, конфликт, Шерр

Вы сейчас просматриваете новость "Британский эксперт: НАТО не будет воевать с РФ из-за Украины". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Россия мешает Украине вступить в НАТО. Фото из открытых источников

Министр обороны Литвы объяснил, почему НАТО не принимает Украину

Вчера, 15:57

Если Украина будет успешно бороться с коррупцией и проводить реформы, то ей "светит" не только Альянс, но и ЕС, считает Кароблис

Мир

Литва помогла Украине оружием. Фото: Pixabay

В Литве рассказали, какое оружие дали Украине

Вчера, 13:43

Литовский министр также надеется, что их примеру последуют другие члены НАТО

Мир

Мишел Ховард. Фото: из открытых источников.

Активность российских ВМС сейчас выше, чем во времена холодной войны – адмирал НАТО

Вчера, 02:34

Ховард отметила, что было бы неправильно, если бы члены НАТО сфокусировались на зонах их интересов, выпуская из виду активность РФ

Политика

Роуз Геттемюллер. Фото: eurasian-defence.ru

НАТО учится противостоять гибридным угрозам на украинском опыте - замгенсека Альянса

7 Апреля, 11:44

Как отмечается, Альянс помогает Украине развивать и укреплять Вооруженные силы, которые уже сейчас достаточно сильны

Политика

Владимир Гройсман на встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, фото kmu.gov.ua

Украина надеется на новый уровень сотрудничества с НАТО – Гройсман

6 Апреля, 21:32

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий предложил НАТО принять резолюцию об агрессии России против Украины и Грузии

6 Апреля, 18:33

Спикер Верховной Рады Украины предложил президенту Парламентской ассамблеи НАТО Алли принять на сессии Ассамблеи такую резолюцию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования