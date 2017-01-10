Британский парламент готовит неприятный сюрприз для российских чиновников

Сообщается, что проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт уголовных финансов"

В Британии обсуждают законопроект, аналогичный закону Магнитского в Соединенных Штатах, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы чиновников РФ. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Билл Броудер, генеральный директор Hermitage Capital, который успешно боролся, чтобы закон Магнитского подписали в США, теперь продолжает борьбу в Британии.

"Поведение России в течение последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", – заявил он.

Сообщается, что проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт уголовных финансов".

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против пяти российских чиновников на основании "списка Магнитского".

Как известно, список Магнитского – проект закона, содержащий перечень российских чиновников, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью Сергея Магнитского, которым запрещен въезд в США и предусмотрены санкции экономического характера.

Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в условиях, которые правозащитники охарактеризовали как "пыточные". Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него в отместку за раскрытие крупной налоговой аферы.