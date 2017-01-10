Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Британский парламент готовит неприятный сюрприз для российских чиновников http://www.segodnya.ua/img/article/7867/10_main.1484031970.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/10_tn.1484031970.jpg Мир Сообщается, что проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт уголовных финансов"

Британский парламент готовит неприятный сюрприз для российских чиновников

Сегодня, 09:02

Сообщается, что проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт уголовных финансов"

Британский парламент. Фото: enghelp.ru
Британский парламент. Фото: enghelp.ru

В Британии обсуждают законопроект, аналогичный закону Магнитского в Соединенных Штатах, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы чиновников РФ. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Билл Броудер, генеральный директор Hermitage Capital, который успешно боролся, чтобы закон Магнитского подписали в США, теперь продолжает борьбу в Британии.

"Поведение России в течение последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", – заявил он.

Сообщается, что проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт уголовных финансов".

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против пяти российских чиновников на основании "списка Магнитского".

Как известно, список Магнитского – проект закона, содержащий перечень российских чиновников, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью Сергея Магнитского, которым запрещен въезд в США и предусмотрены санкции экономического характера.

Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в условиях, которые правозащитники охарактеризовали как "пыточные". Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него в отместку за раскрытие крупной налоговой аферы.
россия, Великобритания, санкции, магнитский, список магнитского

Вы сейчас просматриваете новость "Британский парламент готовит неприятный сюрприз для российских чиновников". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир, фото rusvesna.su

США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир

24 Декабря 2016, 03:45

Закон позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека

Мир

Конгресс США. Фото: AFP

Сенаторы США проголосовали за придание "закону Магнитского" глобального статуса

9 Декабря 2016, 03:03

Закон должен быть подписан президентом США Бараком Обамой

Мир

Магнитский. Фото: doclimit.com

Британский суд вынес по "делу Магницкого" заочный приговор экс-следователю МВД РФ

5 Сентября 2016, 14:43

Карпов должен выплатить фонду Hermitage Capital Management более $1,130,500

Мир

США включают в "список Магнитского" людей, которых считают причастными к нарушению прав человека в РФ. Фото: sledcom.ru

США ввели санкции против пяти влиятельных россиян

Сегодня, 07:00

Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.