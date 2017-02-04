Буйный китаец зарезал пятерых соседей

Сегодня, 13:17

Злоумышленник пытался покончить с собой, но был арестован

Причиной убийства мог стать земельный вопрос. Фото: pixabay.com
Причиной убийства мог стать земельный вопрос. Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хэнань местный житель в ходе бытовой ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей.

По данным полиции, в результате ссоры три человека погибли на месте, еще четверо получили ранения. Двое из пострадавших позднее скончались в больнице.

После трагического инцидента злоумышленник пытался покончить с собой, но был арестован прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

По предварительным данным, причиной ссоры мог стать земельный вопрос.

Ранее сообщалось, что в Китае юный геймер отрезал себе палец руки во время спора в вреде онлайн-игр с родителями.
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Источник:

РИА Новости

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