Буйный китаец зарезал пятерых соседей
Злоумышленник пытался покончить с собой, но был арестован
В китайской провинции Хэнань местный житель в ходе бытовой ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей.
По данным полиции, в результате ссоры три человека погибли на месте, еще четверо получили ранения. Двое из пострадавших позднее скончались в больнице.
После трагического инцидента злоумышленник пытался покончить с собой, но был арестован прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
По предварительным данным, причиной ссоры мог стать земельный вопрос.
Ранее сообщалось, что в Китае юный геймер отрезал себе палец руки во время спора в вреде онлайн-игр с родителями.
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