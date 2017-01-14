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Бывшего капитана "Металлиста" зовут в Китай http://www.segodnya.ua/img/article/7882/55_main.1484408004.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/55_tn.1484408004.jpg Мир Хосе Соса пополнил "Милан" летом, но в Италии не заиграл

Бывшего капитана "Металлиста" зовут в Китай

Сегодня, 17:33

Хосе Соса пополнил "Милан" летом, но в Италии не заиграл

Хосе Соса. Фото ФК &quot;Милан&quot;
Хосе Соса. Фото ФК "Милан"

"Милан" намерены избавиться от полузащитника Хосе Сосы в текущее трансферное окно.

31-летний хавбек перебрался в "Милан" минувшим летом из "Бешикташа" за 7,5 миллионов евро, подписав 3-летний контракт.

Сосе не удалось стать основным игроком "Милана". На его счету только 7 матчей во всех турнирах в составе "россо-нери" и 395 минут, проведенных на поле.

По информации итальянского издания Calciomercato, "Милан" планирует расстаться с Сосой, чтобы выйти на трансферный рынок.

Сообщается, что его в услугах заинтересованы "Хэбэй Форчун" и "Бейцзин Гоань".

Агент аргентинца Фавио Билардо на следующей неделе встретится с представителями данных китайских клубов и обсудит трансфер Сосы.

Напомним, с 2011 по 2014 год Соса выступал за харьковский "Металлист" и носил в команде капитанскую повязку.
футбол, Милан Италия, чемпионат Китая, Хосе Соса

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Источник:

Football.ua

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