Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику http://www.segodnya.ua/img/article/7903/64_main.1484944629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/64_tn.1484944629.jpg Мир Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года

Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику

Сегодня, 22:37

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года

Адам Барроу, фото AFP
Адам Барроу, фото AFP

Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме, возглавлявший республику с 1994 года, согласился уйти в отставку и покинуть страну. Об этом Reuters сообщил Маи Ахмад Фатти, советник нового главы государства Адама Барроу.

Фатти показали твит в Twitter-аккаунте, который, как предполагается, принадлежит Барроу, и попросили уточнить, правда ли, что Джамме согласился на сделку. "Это так", — ответил он.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента. 18 января национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был предать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее сообщалось о признании им своего поражения.

Мировое сообщество не признало притязаний Джамме, а соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 декабря, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив при этом сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в Гамбию.

За несколько часов до этого Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, позволяющей ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.
выборы, Гамбия, президент, инаугурация, власть, вмешательство, президентские выборы, в отставку

Вы сейчас просматриваете новость "Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии. Фото: AFP

Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии

Сегодня, 11:15

Гражданам Украины рекомендуют быть особо бдительными и осторожными

Мир

В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии, фото AFP

В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии

Сегодня, 03:12

В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом

Мир

Адам Барроу, фото AFP

Сенегал объявил о военном вторжении в Гамбию, войска уже перешли границу

Вчера, 22:07

Такое решение связано с тем, что действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января

Мир

Яхья Джамме, фото AFP

Сенегал и Нигерия поставили ультиматум президенту Гамбии и готовятся к вторжению

Вчера, 04:16

Сенегал и Нигерия требуют отставки президента Гамбии после его поражения на ваборах

Мир

Яйя Джамме, фото AFP

Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

18 Января, 03:45

По словам Джамме, режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти"

Мир

Яйя Джамме пришел к власти в 1994 году, фото AFP

Президент Гамбии, правивший более 22 лет, передумал признавать поражение на выборах

10 Декабря 2016, 04:18

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.