Бжезинский дал ценный совет Трампу относительно Украины

Президент США Дональд Трамп должен оказать поддержку Украине несмотря на ориентирование на сотрудничество с Москвой. Об этом написал в Twitter американский политолог, экс-советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Он считает, что самоустранение Трампа от международных дел не должно повлиять на поддержку Киева.

"Несмотря на любое изоляционистское самоустранение от международных дел или симпатии к Путину, в интересах самих США подтвердить свою поддержку Украине", – написал Бжезинский.

Regardless of any isolationist escapism or pro-Putin deference, the US, for its own interest, should reaffirm its support of Ukraine.