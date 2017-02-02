Бжезинский дал ценный совет Трампу относительно Украины

Сегодня, 17:09

Самоустранение Трампа от международных дел не должно повлиять на поддержку Киева, считает эксперт

Збигнев Бжезинский. Фото: архив
Збигнев Бжезинский. Фото: архив

Президент США Дональд Трамп должен оказать поддержку Украине несмотря на ориентирование на сотрудничество с Москвой. Об этом написал в Twitter американский политолог, экс-советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Он считает, что самоустранение Трампа от международных дел не должно повлиять на поддержку Киева.

"Несмотря на любое изоляционистское самоустранение от международных дел или симпатии к Путину, в интересах самих США подтвердить свою поддержку Украине", – написал Бжезинский.

Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины. По его словам, американский лидер в курсе всех событий, связанных с Украиной.

В свою очередь сам Бжезинский ранее сравнивал президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Он назвал его опасным, потому что считает, что российский лидер – игрок.
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"Сегодня"

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