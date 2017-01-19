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Церемонию инаугурации Трампа посетят четыре из пяти ныне живущих экс-президентов США http://www.segodnya.ua/img/article/7899/78_main.1484857008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/78_tn.1484857008.jpg Мир Джордж Буш-старший не сможет принять участие в связи с состоянием здоровья

Церемонию инаугурации Трампа посетят четыре из пяти ныне живущих экс-президентов США

Сегодня, 22:16

Джордж Буш-старший не сможет принять участие в связи с состоянием здоровья

Церемонию инаугурации Трампа посетят четыре из пяти ныне живущих экс-президентов США, фото AFP
Церемонию инаугурации Трампа посетят четыре из пяти ныне живущих экс-президентов США, фото AFP

Церемонию инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа посетят четыре из пяти ныне живущих политиков, которые занимали должность президента Соединенных Штатов, передает телеканал "112 Украина".

"На самой церемонии инаугурации будут присутствовать 4 из пяти ныне живущих политиков, которые занимали должность президента США. Это 39-й президент Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон, а также его преемники – Джордж Буш-младший и Барак Обама. Джордж Буш-старший не сможет принять участие в связи с состоянием здоровья", – сообщила Элина Бекетова.

На инаугурации будет присутствовать и Хиллари Клинтон.

Элина Бекетова также отметила, что далеко не все музыканты согласились принимать участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа. "Говорят, что предлагали Элтону Джону и Селин Дион, но они отказались", – добавила она. 

Ранее сообщилось, что в Вашингтоне ожидают приезда около миллиона человек, в связи с чем в городе введены беспрецедентные меры безопасности. 

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 г., в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге. 
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