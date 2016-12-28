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Чавушоглу назвал ключевое условие для установления мира в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7839/42_main.1482929810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/42_tn.1482929810.jpg Мир Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет вариант, при котором Асад сохраняет власть

Чавушоглу назвал ключевое условие для установления мира в Сирии

Сегодня, 14:53

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет вариант, при котором Асад сохраняет власть

Чавушоглу. Фото: AFP
Чавушоглу. Фото: AFP

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает невозможным установление мира в Сирии, пока президентом остается Башар Асад, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет этот вариант.

Ранее Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.

Как сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.
россия, Сирия, Турция, асад, чавушоглу
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Источник:

ZN.ua

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