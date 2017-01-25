Чеченское ТВ показало, как российский солдат в Алеппо принял ислам (видео)

В эфире чеченской телекомпании "Грозный ТВ" вышел сюжет о посещении сирийского Алеппо муфтием Чечни Салахом Межиевым – в частности, было показано, как российский военнослужащий из состава военной полиции принял ислам.



На кадрах показано, как муфтий помог одному из российских военнослужащих произнести слова Шахады, что является необходимым условием принятия ислама. Сюжет опубликован на сайте телеканала.







