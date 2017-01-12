"Челси" получил разрешение на реконструкцию собственного стадиона
Вместительность арены увеличат до 60 тысяч зрителей
"Челси" получил разрешение от властей Лондона на начало работ по реконструкции своей домашней арены "Стэмфорд Бридж".
Главные изменения коснутся дизайна стадиона и его вместимости. После завершения работ арена "Челси" сможет принять вместо 42 500 зрителей 60 000.
В клубе надеются, что обновленная арена сможет принимать матчи уже в сезоне-2021/22. С 2018 года "Челси" будет играть на другом стадионе.
Однако работы пока еще не могут быть начаты, ведь остался последний шаг – получить разрешение от мэра Лондона.
На осовременивание "Стэмфорд Бридж" президент "Челси" Роман Абрамович потратит примерно 500 млн фунтов, информирует Daily Mail.
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