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"Челси" разгромил действующего чемпиона Англии "Лестер" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/87_main.1484423061.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/87_tn.1484423061.jpg Мир Футболисты "Челси" в гостях уверенно обыграли "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии

"Челси" разгромил действующего чемпиона Англии "Лестер" (фото)

Сегодня, 21:44

Футболисты "Челси" в гостях уверенно обыграли "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии

Футболисты лондонского "Челси" в гостях разгромили "Лестер" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Субботняя игра в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

"Челси" выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате Англии и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Действующий чемпион Англии "Лестер" с 21 очком занимает 15-е место.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 21 17 1 3 45-15 52
2  ТОТТЕНХЭМ 21 13 6 2 43-14 45
3  АРСЕНАЛ 21 13 5 3 48-22 44
4  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 21 8 5 8 28-28 29
9  СТОК СИТИ 21 7 6 8 27-33 27
10  БЕРНЛИ 21 8 2 11 23-31 26
11  БОРНМУТ 21 7 4 10 30-37 25
12  ВЕСТ ХЭМ 21 7 4 10 26-35 25
13  САУТГЕМПТОН 21 6 6 9 19-26 24
14  УОТФОРД 21 6 5 10 23-36 23
15  ЛЕСТЕР 21 5 6 10 24-34 21
16  МИДЛСБРО 21 4 8 9 17-22 20
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 4 4 13 30-40 16
18  ХАЛЛ СИТИ 21 4 4 13 20-45 16
19  САНДЕРЛЕНД 21 4 3 14 20-40 15
20  СУОНСИ 21 4 3 14 23-49 15
чемпионат Англии, Челси Лондон, Лестер

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Источник:

AFP

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