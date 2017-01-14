"Челси" разгромил действующего чемпиона Англии "Лестер" (фото)

Футболисты "Челси" в гостях уверенно обыграли "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии

Футболисты лондонского "Челси" в гостях разгромили "Лестер" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Субботняя игра в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

"Челси" выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате Англии и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Действующий чемпион Англии "Лестер" с 21 очком занимает 15-е место.

Таблица чемпионата Англии: