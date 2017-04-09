Чемодан с мертвой россиянкой: мать, выбросившая тело дочери в море, вернулась на заработки в Италию

Друг матери погибшей рассказал, что из-за смерти дочери она просто "обезумела от горя" и решила "стереть о ней все воспоминания", избавившись от тела

В Италию для дачи показаний правоохранительным органам вернулась мать погибшей россиянки, тело которой было обнаружено в порту Римини в чемодане, сообщает "Лайф" со ссылкой на телеканал Rainews24.

Напомним, 25 марта было найдено тело страдавшей от анорексии 27-летней россиянки. По данным местных СМИ, Е. Лактионова несколько раз попадала в больницу в течение последних нескольких месяцев, а ее вес на момент смерти составлял 35 килограммов.

Мать, которая работала сиделкой в Италии, после кончины дочери по неизвестным причинам держала ее дома, и только по прошествии недели она положила тело дочери в чемодан и выбросила в море. Далее она улетела в Москву, а через несколько дней в порту Римини обнаружили страшную находку.

Друг матери погибшей рассказал, что из-за смерти дочери она просто "обезумела от горя" и решила "стереть о ней все воспоминания", избавившись от тела.

Позже во время разговора с адвокатом она выразила готовность прилететь в Италию и дать разъяснения итальянским следователям.

Накануне в Болонье приземлился самолёт из РФ, где россиянку встретили полицейские и доставили в прокуратуру Римини для допроса.