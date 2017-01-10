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Чемпион Европы по боксу из России погиб в ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7867/65_main.1484040143.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/65_tn.1484040143.jpg Мир Водитель машины не справился с управлением и столкнулся с грузовиком

Чемпион Европы по боксу из России погиб в ДТП

Сегодня, 11:22

Водитель машины не справился с управлением и столкнулся с грузовиком

Денис Янкин. Фото kuzbass-today.ru
Денис Янкин. Фото kuzbass-today.ru

Три человека, среди которых боксер Денис Янкин, погибли в ДТП на 16-м километре автодороги Чугунаш – Шерегеш в Кемеровской области.

"Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии – их друг, приезжавший в гости", – сообщили в администрации.

Водителю было 28 лет, Янкину – 37, третьему погибшему – 35. Уточняется, что мужчины ехали на автомобиле Lada Granta. Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Янкин – мастер спорта международного класса, становился чемпионом Европы.
ДТП, бокс, боксер, Чемпионат Европы

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Источники:

ИТАР-ТАСС, Lenta.ru

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