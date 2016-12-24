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Чемпион Формулы-1 запустил благотворительную акцию в поддержку питьевой воды http://www.segodnya.ua/img/article/7827/34_main.1482590215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/34_tn.1482590215.jpg Мир Росберг выпускает фотоальбом с иллюстрациями последних месяцев его борьбы за чемпионский титул

Чемпион Формулы-1 запустил благотворительную акцию в поддержку питьевой воды

Сегодня, 16:36

Росберг выпускает фотоальбом с иллюстрациями последних месяцев его борьбы за чемпионский титул

Нико Росберг. Фото AFP
Нико Росберг. Фото AFP

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг сегодня анонсировал благотворительную акцию по сбору средств в фонд Viva con Agua, предоставляющий доступ к чистой питьевой воде для людей по всему миру.

Вместе с фотографом Полом Рипке Нико выпускает фотоальбом с иллюстрациями последних месяцев его борьбы за чемпионский титул – он появится в продаже в следующем году, но участники благотворительной акции смогут получить его уже сейчас.

"Ключевые моменты последних месяцев моего сражения за чемпионский титул были запечатлены моим другом Полом Рипке в его фантастических образах. Теперь мы готовы разделить их с вами – драму заключительной гонки, эмоции после победы, заявление в Вене о завершении карьеры.

Первый выпуск этой книги не попадет в магазины до Рождества, но мы сделали 1000 копий для семьи и друзей – и еще 50 для вас – вы можете выиграть их, участвуя в благотворительной акции для фонда Viva con Agua. Еще 100 экземпляров получат те, кто пожертвует больше всех", – сказал Росберг.
благотворительность, Формула-1, Нико Росберг

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Источник:

F1News

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