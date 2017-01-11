Чемпион WBC Уайлдер хочет объединительный бой через два месяца после боя с Вавжиком
Американец хочет произвести впечатление на публику в 2017 году
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заявил, что после очередной добровольной защиты титула против поляка Анджея Вавжиком (33-1, 19 КО), который он проведет 25 февраля, он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).
"Если все пройдет хорошо в февральском бою, если я не получу травм и повреждений, тогда я хочу драться с Паркером уже в апреле, Многие бойцы не делали бы такого на моем месте, но я хочу произвести впечатление на публику в 2017-м", – сказал Деонтей Уайлдер.
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпион WBC Уайлдер хочет объединительный бой через два месяца после боя с Вавжиком". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии