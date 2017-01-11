Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Чемпион WBC Уайлдер хочет объединительный бой через два месяца после боя с Вавжиком http://www.segodnya.ua/img/article/7871/80_main.1484129178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/80_tn.1484129178.jpg Мир Американец хочет произвести впечатление на публику в 2017 году

Чемпион WBC Уайлдер хочет объединительный бой через два месяца после боя с Вавжиком

Сегодня, 12:06

Американец хочет произвести впечатление на публику в 2017 году

Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заявил, что после очередной добровольной защиты титула против поляка Анджея Вавжиком (33-1, 19 КО), который он проведет 25 февраля, он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).

"Если все пройдет хорошо в февральском бою, если я не получу травм и повреждений, тогда я хочу драться с Паркером уже в апреле, Многие бойцы не делали бы такого на моем месте, но я хочу произвести впечатление на публику в 2017-м", – сказал Деонтей Уайлдер.
бокс, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпион WBC Уайлдер хочет объединительный бой через два месяца после боя с Вавжиком". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxingnews.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Уайлдер: "Чуйка говорит мне, что Джошуа побьет Кличко"

28 Декабря 2016, 18:33

Американец считает, что "старость уже на пороге у Владимира"

Мир

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Чемпион WBO Джозеф Паркер вызывает на бой победителя боя Кличко - Джошуа

28 Декабря 2016, 16:49

Новозеландец желает объединить все титулы в супертяжелом дивизионе

Мир

Один из двадцати лучших нокаутов 2016 года

Самые эпичные нокауты 2016 года

27 Декабря 2016, 21:11

Падающий "Нордический кошмар" и эффектные удары от Василия Ломаченко

Мир

Лучшие нокауты супертяжеловесов в 2016 году

21 Декабря 2016, 20:24

Топ-10 самых ярких нокауты в супертяжелой весовой категории в уходящем году

Мир

Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Соперником Деонтея Уайлдера в поединке за титул WBC стал Анджей Вавжик

21 Декабря 2016, 10:41

Бой состоится 25 февраля в американском Бирмингеме

Бокс

Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Чемпион WBC Уайлдер: "Русским доверять нельзя, они - другая порода людей"

15 Декабря 2016, 18:24

Американец советует Бермейну Стиверну быть осторожным в поединке с Александром Поветкиным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.