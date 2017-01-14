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Чемпионат Италии: расписание 20 тура, результаты и таблица http://www.segodnya.ua/img/article/7882/74_main.1484416861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/74_tn.1484416861.jpg Мир Даты и время матчей 20-го тура Серии А

Чемпионат Италии: расписание 20 тура, результаты и таблица

Сегодня, 20:00

Даты и время матчей 20-го тура Серии А

&quot;Ювентус&quot; сыграет с &quot;Фиорентиной&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Ювентус" сыграет с "Фиорентиной" в воскресенье. Фото AFP

Матчи 20-го тура разбиты на три дня.

Лидер чемпионата "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Фиорентиной". Закроется тур в понедельник матчем "Торино" – "Милан".

Суббота, 14 января:

19:00 "Кротоне" – "Болонья"

21:45 "Интер" – "Кьево"

Воскресенье, 15 января:

13:30 "Кальяри" – "Дженоа"

16:00 "Лацио" – "Аталанта"

16:00 "Наполи" – "Пескара"

16:00 "Сампдория" – "Эмполи"

16:00 "Сассуоло" – "Палермо"

16:00 "Удинезе" – "Рома"

21:45 "Фиорентина" – "Ювентус"

Понедельник, 16 января:

21:45 "Торино" – "Милан"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 18 15 0 3 39-14 45
2  РОМА 19 13 2 4 40-18 41
3  НАПОЛИ 19 11 5 3 42-22 38
4  ЛАЦИО 19 11 4 4 33-21 37
5  МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36
6  АТАЛАНТА 19 11 2 6 31-22 35
7  ИНТЕР 19 10 3 6 30-22 33
8  ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29
9  ФИОРЕНТИНА 18 7 6 5 28-24 27
10  УДИНЕЗЕ 19 7 4 8 25-26 25
11  КЬЕВО 19 7 4 8 20-24 25
12  ДЖЕНОА 19 6 5 8 21-23 23
13  САМПДОРИЯ 19 6 5 8 22-26 23
14  КАЛЬЯРИ 19 7 2 10 27-43 23
15  БОЛОНЬЯ 18 5 5 8 17-25 20
16  САССУОЛО 19 5 3 11 24-33 18
17  ЭМПОЛИ 19 4 5 10 11-26 17
18  ПАЛЕРМО 19 2 4 13 16-36 10
19  ПЕСКАРА 18 1 6 11 14-33 9
20  КРОТОНЕ 18 2 3 13 14-33 9
чемпионат Италии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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