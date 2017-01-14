Чемпионат Италии: расписание 20 тура, результаты и таблица Сегодня, 20:00 Просмотров: ...

Даты и время матчей 20-го тура Серии А

"Ювентус" сыграет с "Фиорентиной" в воскресенье. Фото AFP

Матчи 20-го тура разбиты на три дня. Лидер чемпионата "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Фиорентиной". Закроется тур в понедельник матчем "Торино" – "Милан". Суббота, 14 января: 19:00 "Кротоне" – "Болонья" 21:45 "Интер" – "Кьево" Воскресенье, 15 января: 13:30 "Кальяри" – "Дженоа" 16:00 "Лацио" – "Аталанта" 16:00 "Наполи" – "Пескара" 16:00 "Сампдория" – "Эмполи" 16:00 "Сассуоло" – "Палермо" 16:00 "Удинезе" – "Рома" 21:45 "Фиорентина" – "Ювентус" Понедельник, 16 января: 21:45 "Торино" – "Милан" Таблица чемпионата Италии: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 18 15 0 3 39-14 45 2 РОМА 19 13 2 4 40-18 41 3 НАПОЛИ 19 11 5 3 42-22 38 4 ЛАЦИО 19 11 4 4 33-21 37 5 МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36 6 АТАЛАНТА 19 11 2 6 31-22 35 7 ИНТЕР 19 10 3 6 30-22 33 8 ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29 9 ФИОРЕНТИНА 18 7 6 5 28-24 27 10 УДИНЕЗЕ 19 7 4 8 25-26 25 11 КЬЕВО 19 7 4 8 20-24 25 12 ДЖЕНОА 19 6 5 8 21-23 23 13 САМПДОРИЯ 19 6 5 8 22-26 23 14 КАЛЬЯРИ 19 7 2 10 27-43 23 15 БОЛОНЬЯ 18 5 5 8 17-25 20 16 САССУОЛО 19 5 3 11 24-33 18 17 ЭМПОЛИ 19 4 5 10 11-26 17 18 ПАЛЕРМО 19 2 4 13 16-36 10 19 ПЕСКАРА 18 1 6 11 14-33 9 20 КРОТОНЕ 18 2 3 13 14-33 9