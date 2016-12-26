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Черные ящики разбившегося Ту-154 пока не найдены http://www.segodnya.ua/img/article/7831/38_main.1482750522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/38_tn.1482750522.jpg Мир Поисково-спасательные работы продолжаются

Черные ящики разбившегося Ту-154 пока не найдены

Сегодня, 13:07

Поисково-спасательные работы продолжаются

Самолет пропал с радаров в ночь на 25 декабря примерно через две минуты после взлета. Фото: AFP
Самолет пропал с радаров в ночь на 25 декабря примерно через две минуты после взлета. Фото: AFP

Бортовые самописцы рухнувшего в воскресенье утром в Черном море лайнера Ту-154 все еще не найдены.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

Ранее было установлено предполагаемое место столкновения лайнера Ту-154 с поверхностью воды в акватории Черного моря. Сообщалось, что обломки самолета могут находиться на большой глубине.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, 64 сотрудника Ансамбля песни и пляски имени Александрова и съемочные группы трех телеканалов.

Накануне министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что основные версии крушения ту-154 не включают в себя теракт.

Борт последний раз проверяли три месяца назад, а пилот был летчиком первого класса и по этому маршруту отправлялся не впервые. Основная версия трагедии – техническая неисправность.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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