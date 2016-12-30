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Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на Олимпиаде-2014 http://www.segodnya.ua/img/article/7846/71_main.1483095356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/71_tn.1483095356.jpg Мир Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года

Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на Олимпиаде-2014

Сегодня, 12:55

Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года

Фото ibsf.org
Фото ibsf.org

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года.

Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Сообщается, что отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении.
допинг, Олимпиада-2014, скелетон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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