Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на Олимпиаде-2014

Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года.

Имена спортсменов не сообщаются, пока расследование в отношении их не будет завершено.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Сообщается, что отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении.