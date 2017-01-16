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Чигринский снова травмировался в Греции http://www.segodnya.ua/img/article/7887/85_main.1484586495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/85_tn.1484586495.jpg Мир Только восстановившийся после травмы украинец на тренировке снова почувствовал дискомфорт

Чигринский снова травмировался в Греции

Сегодня, 19:08

Только восстановившийся после травмы украинец на тренировке снова почувствовал дискомфорт

Дмитрий Чигринский. Фото АЕК
Дмитрий Чигринский. Фото АЕК

Экс-игрока "Шахтера", а ныне защитника "АЕКа" Дмитрия Чигринского снова настиг рецидив старой травмы. Об этом сообщает греческая пресса.

В ходе подготовки к матчу с "Панатинаикосом", (который был сыгран в воскресенье, 15-го января и закончился со счетом 0:0) защитник "АЕКа", только восстановившийся после травмы, на тренировке снова почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и после вердикта врачей отправился долечивать травму. Сколько времени потребуется для восстановления на этот раз пока что неизвестно.

Напомним, что последний раз 30-летний футболист выходил на поле 5 декабря. Всего в текущем сезоне Чигринский сыграл за афинскую команду 9 матчей во всех турнирах в которых отметился одной желтой карточкой.
футбол, Дмитрий Чигринский, чемпионат Греции, АЕК Греция

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Источник:

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