Чигринский снова травмировался в Греции

Только восстановившийся после травмы украинец на тренировке снова почувствовал дискомфорт

Экс-игрока "Шахтера", а ныне защитника "АЕКа" Дмитрия Чигринского снова настиг рецидив старой травмы. Об этом сообщает греческая пресса.

В ходе подготовки к матчу с "Панатинаикосом", (который был сыгран в воскресенье, 15-го января и закончился со счетом 0:0) защитник "АЕКа", только восстановившийся после травмы, на тренировке снова почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и после вердикта врачей отправился долечивать травму. Сколько времени потребуется для восстановления на этот раз пока что неизвестно.

Напомним, что последний раз 30-летний футболист выходил на поле 5 декабря. Всего в текущем сезоне Чигринский сыграл за афинскую команду 9 матчей во всех турнирах в которых отметился одной желтой карточкой.