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Чилийцы обыграли исландцев в финале турнира в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7883/64_main.1484481243.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/64_tn.1484481243.jpg Мир Футболисты сборной Чили имнимально переиграли исландцев в финале товарищеского турнира в Китае

Чилийцы обыграли исландцев в финале турнира в Китае

Сегодня, 13:53

Футболисты сборной Чили имнимально переиграли исландцев в финале товарищеского турнира в Китае

Сборная Чили выиграла товарищеский турнир в Китае. Фото anfp.cl
Сборная Чили выиграла товарищеский турнир в Китае. Фото anfp.cl

Футболисты сборной Чили одержали победу над командой Исландии в финальном матче товарищеского турнира в Китае.

Встреча прошла в воскресенье в китайском Наньине и завершилась со счетом 1:0 в пользу чилийцев. Единственный мяч в матче забил Аньело Сагал на 19-й минуте.

Сборная Чили является одним из участников Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Чилийская команда в результате жеребьевки группового этапа турнира попала в группу В, где ее соперниками будут сборные Германии и Австралии, а также победитель Кубка африканских наций-2017.
товарищеский матч, сборная Чили, сборная Исландии

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Источник:

РСпорт

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