Число погибших в результате взрыва вблизи Алеппо продолжает расти

Сегодня, 21:35

На данный момент известно о более, чем 120 погибших, 68 из них – дети

Взрыв на автостанции близ Алеппо, Сирия. Фото: AFP
Взрыв на автостанции близ Алеппо, Сирия. Фото: AFP

В результате взрыва в Сиррии вблизи Алеппо погибли 68 детей, 126 человек стали жертвами атаки. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Около 70 детей были убиты в результате теракта в автобусах, которыми осуществлялась эвакуация мирных жителей из осажденных городов Сирии.

Напомним, на одной из автостанций в Алеппо произошел взрыв: в 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин взорвался автомобиль со смертником.

Большинство погибших – женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.

Эвакуации осуществлялись под эгидой сирийского режима и повстанцев, которые также были окружены проправительственными силами.
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