Число жертв масштабных лесных пожаров в Португалии возросло до нескольких десятков

В результате лесных пожаров в Португалии погибло по меньшей мере 43 человека. Об этом сообщает представитель Министерства внутренних дел страны Хорхе Гомес, передает AFP.

Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться сквозь стену огня. Отмечается, что как минимум 16 человек погибли в охваченных огнем машинах на дороге между городами Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. Еще трое погибли, задохнувшись дымом. Как минимум 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал происшествие "самой большой трагедией человечества, которую мы узнали за последние годы". По его словам, некоторые поселки оказались полностью отрезаны огнем.

В устранении пожара принимают участие порядка 600-т человек и 160-ти транспортных средств, из-за интенсивности огня у экстренных служб есть трудности с его тушением. Европейский Союз заявил, что по просьбе Лиссабона он направит несколько самолетов для помощи в ликвидации пожар. В частности, три единицы летательной техники направила Франции и ещё два – Испания.

Причина лесного пожара на данный момент неизвестна. Сейчас в Португалии сохраняется жаркая и ветреная погода, способствующая распространению огня. Масштабы ущерба пока не поддаются оценке.