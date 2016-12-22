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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 http://www.segodnya.ua/img/article/7818/79_main.1482393223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/79_tn.1482393223.jpg Мир На лечении в стационаре находятся еще 36 человек

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

Сегодня, 09:52

На лечении в стационаре находятся еще 36 человек

Россияне продолжают умирать от отравления &quot;Боярышником&quot;. Фото: irk.ru
Россияне продолжают умирать от отравления "Боярышником". Фото: irk.ru

В российском Иркутске число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" достигло 71 человека. Об этом заявила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская утром в четверг, 22 декабря.

Всего от употребления напитка пострадали 117 человек. "За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", – сказала Шкурская.

Она добавила, что с момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших.

Напомним, пострадавшие от отравления суррогатом начали поступать в больницы Иркутска 17 декабря, большинство госпитализированных – в состоянии комы.
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