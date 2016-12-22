Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

На лечении в стационаре находятся еще 36 человек

В российском Иркутске число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" достигло 71 человека. Об этом заявила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская утром в четверг, 22 декабря.

Всего от употребления напитка пострадали 117 человек. "За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", – сказала Шкурская.

Она добавила, что с момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших.

Напомним, пострадавшие от отравления суррогатом начали поступать в больницы Иркутска 17 декабря, большинство госпитализированных – в состоянии комы.