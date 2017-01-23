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Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек http://www.segodnya.ua/img/article/7906/85_main.1485123706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/85_tn.1485123706.jpg Мир Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек

Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек

Сегодня, 00:31

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек

Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек, фото AFP
Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло шести человек, фото AFP

Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло шести человек: в воскресенье вечером пожарные извлекли из-под снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию спасателей.

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек. Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек. 23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.
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Источник:

РИА Новости

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