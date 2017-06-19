Полиция задержала водителя фургона, наехавшего на людей в Лондоне

ЧП унесло жизнь человека, есть раненые

После наезда фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек. Водитель задержан

"Один человек погиб на месте происшествия. Офицеры проинформируют его ближайших родственников. Восемь человек получили ранения, они находятся в трех больницах", – сообщает местная полиция.

Кроме того, двое человек с незначительными травмами получили медицинскую помощь на месте ЧП.

"48-летний водитель, который был задержан на месте, а затем арестован полицией, был доставлен в больницу и будет оценен с точки зрения психического здоровья", – также сообщили в полиции.

Напомним, ранее фургон совершил наезд на толпу людей на улице Севен Систерс в северной части Лондона.