Полиция задержала водителя фургона, наехавшего на людей в Лондоне
ЧП унесло жизнь человека, есть раненые
После наезда фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек. Водитель задержан
"Один человек погиб на месте происшествия. Офицеры проинформируют его ближайших родственников. Восемь человек получили ранения, они находятся в трех больницах", – сообщает местная полиция.
Кроме того, двое человек с незначительными травмами получили медицинскую помощь на месте ЧП.
"48-летний водитель, который был задержан на месте, а затем арестован полицией, был доставлен в больницу и будет оценен с точки зрения психического здоровья", – также сообщили в полиции.
Напомним, ранее фургон совершил наезд на толпу людей на улице Севен Систерс в северной части Лондона.
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