Полиция задержала водителя фургона, наехавшего на людей в Лондоне

Сегодня, 08:15

ЧП унесло жизнь человека, есть раненые

Место трагедии. Фото: AFP
Место трагедии. Фото: AFP

После наезда фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек. Водитель задержан

"Один человек погиб на месте происшествия. Офицеры проинформируют его ближайших родственников. Восемь человек получили ранения, они находятся в трех больницах", – сообщает местная полиция.

Кроме того, двое человек с незначительными травмами получили медицинскую помощь на месте ЧП.

"48-летний водитель, который был задержан на месте, а затем арестован полицией, был доставлен в больницу и будет оценен с точки зрения психического здоровья", – также сообщили в полиции.

Напомним, ранее фургон совершил наезд на толпу людей на улице Севен Систерс в северной части Лондона.

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