Что известно о закрытых Обамой "дачах" российских послов в США (фото)

Президент США в числе прочих санкций объявил о закрытии двух российских "дипломатических дач" в Нью-Йорке и Мэриленде

Российские дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде закрыли по указу Барака Обамы о санкциях против России за кибератаки во время президентских выборов в США. По мнению главы государства, РФ использовала комплексы для разведки и сбора данных.

Санкции также ввели в ответ на агрессивное преследование американских чиновников российскими властями, спецслужбами и полицией. Обама подчеркнул, что враждебных действий против дипломатов из США в последние годы стало больше, чем раньше.

Вероятно, речь идет о нападении сотрудника ФСБ в штатском на американского дипломата в Москве 29 июня. Потерпевшего, получившего тяжелые травмы, вывезли из России для оказания срочной помощи.

Одним из самых громких случаев насилия против дипломатов в России стало задержание сотрудника посольства США в Москве за шпионаж в ночь на 14 мая 2013 года. ФСБ объявила американца кадровым агентом ЦРУ и выслала из России.

Задержанный сотрудник посольства США в Москве Райн Фогл. Фото ФСБ

Загородные российские резиденции при посольстве в Вашингтоне и постоянном представительстве в Нью-Йорке использовались для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

В администрации президента США не смогли предоставить NY Times доказательств в пользу такой версии. По данным газеты, американские спецслужбы нашли "мало" признаков, что обе посольские дачи действительно сыграли роль в кибератаках во время президентских выборов.

Тем не менее поместья в США постановили закрыть. "Роскошные" комплексы на набережных под Нью-Йорком и Мэрилендом использовались российскими дипломатами последние несколько десятков лет, пишет NY Times.

По сведениям газеты, там чиновники плавали в бассейне, играли в футбол и теннис, парились в банях, проводились вечеринки и организовывали собрания яхт-клуба. Отмечается, что сейчас здания пустуют.

Дача дипмиссии в Мэриленде

Пристань у дипломатической дачи под Мэрилендом. Фото AFP

Комплекс отдыха для российских дипломатов в штате Мэриленд расположен на берегу Чесапикского залива. Это примерно 100 километров езды на машине от Вашингтона. Как выяснил Daily Mail, власти Советского Союза приобрели комплекс в 1972 году. Когда СССР распался, Российская Федерация купила поместье за 3 миллиона долларов.

"Дача" включает в себя 12 жилых помещений и десятки коттеджей, в каждом из которых есть четыре квартиры. В целом поместье может вместить 40 семей одновременно.

После заявления Обамы о закрытии комплексов фотограф Гэри Лендсмен съездил в Мэриленд и сделал репортаж из посольского дома отдыха. В комнатах журналист увидел много позолоты, орнаментов и росписи. Лендсмен отметил богатое убранство дома и высокие потолки.

Интерьеры резиденции в Мэриленде. Фото Daily MaiИнтерьеры резиденции в Мэриленде. Фото Daily Mail

Фотограф также обратил внимание на крупный сад в хорошем состоянии и беседки.

Беседка в особняке дипмиссии РФ в Мэриленде. фото Daily MailСад на территории особняка дипмиссии РФ в Мэриленде. Фото Daily Mail

Обитатели посольского поместья в Мэриленде ежегодно приглашают местных жителей на вечеринку в честь Дня труда, пишет NY Times. Как сообщила изданию Джули Паттерсен, 12 лет живущая на конной ферме неподалеку, в остальное время русские держатся особняком от соседей-американцев.

В 2007 году в Washington Life Magazine вышел материал о даче в Мэриленде. В поместье тогда жил посол России в США Юрий Ушаков со своей семьей. Чиновник занимал пост с 1998 по 2008 год, после чего вернулся в РФ. Сейчас он — помощник президента России, курирующий вопросы внешней политики.

Ушаков рассказал изданию, что его семья считала здание временным домом. Посол признался, что в комплексе есть некий "охотничий" домик для развлечений, в котором принимали особых гостей. "Никто там на самом деле не охотился, но мы называли это место именно так", – говорит Светлана Ушакова, жена бывшего посла России в США.

Охотничий домик российской дипмиссии в Мэриленде. Фото Washington Life Magazine

Ферма площадью 182 тысячи квадратных метров с 1600-х годов принадлежала Великобритании. В 1702 году землю выкупил республиканец Ричард Тилман (Richard Tilghman). В 1925 ферму продали руководителю финансового департамента корпорации General Motors Джону Раскобу (John Raskob). Предприниматель как раз и построил нынешний особняк, который позже восстановили российские власти.

После смерти Раскоба недвижимость с прилегающими землями буквально кочевала из рук в руки, пока ее в самый разгар Холодной войны не прибрел Советский Союз. Местные жители подозрительно отнеслись к новым владельцам и даже первое время боялись, что русские доставят сюда свои боевые корабли.

Задний дворик. Фото Washington Life MagazineЛестница в доме. Фото Washington Life Magazine

Резиденция при постпредстве РФ в Нью-Йорке

Резиденция под Нью-Йорком. Фото "Главзарубежстроя"

В часе езды от Манхэттена находится прибрежный город Ойстербей. Там размещена резиденция при постоянном представительстве России при ООН.

Репортеры BuzzFeed News 30 декабря заметили несколько машин, брошенных возле предполагаемого поместья. Они полностью блокировали проезд. Журналисты попробовали подойти к зданию ближе, но им преградила путь англоговорящая женщина с американским акцентом. Она не представилась и попросила репортеров покинуть "частную территорию".

Как сообщил изданию мужчина, представившийся иностранным дипломатом, земля принадлежит Российской Федерации. По его мнению, у американских властей не так много возможностей "сделать что-либо", а после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа отношения между странами станут намного лучше.

Информация о загородной резиденции размещена на сайте компании "Главзарубежстрой", которая возводит объекты в России и за рубежом. Основные заказчики стройфирмы— Министерство иностранных дел России, управление делами президента России и Министерство культуры РФ.

Интерьер резиденции под Нью-Йорком. Фото "Главзарубежстроя"Интерьер резиденции под Нью-Йорком. Фото "Главзарубежстроя"

Как и комплекс в Мэриленде, здание в Ойстербее купили советские власти после Второй Мировой войны. С самого начала загородную резиденцию использовали для размещения представителей постпредства при ООН.

"Главзарубежстрой" провел полную реконструкцию здания 1904 года и возвел фактически новый двухэтажный дом. В стройкомпании утверждают, что здание гармонично вписалось в общий архитектурный стиль.

На Фейсбуке можно найти фотографии из жилого комплекса в Ойстербее, который также называют "Жилдом".

В сауне резиденции. Фото Дмитрия Макурина с его страницы в фейсбуке

Местная жительница из коттеджа напротив рассказала BuzzFeed News, что до ее прибытия двое агентов Федерального бюро расследований арендовали этаж. Очевидица уверена, что ФБР следило за обитателями постпредства с 2003 по 2009-2010 годы.