Что нужно знать о реформе, пустившей на футбольный чемпионат мира 48 сборных

Главной новостью прошедшей недели стало объявление президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд. Болельщикам сборной Украины не стоит волноваться, по крайней мере прямо сейчас: изменение правил стартует не с ЧМ-2018 и даже не с турнира 2022-го. Первым турниром с приставкой "мега" станет мундиаль 2026-го. Пока же можно разобраться в том, что стало причиной изменений, как они будут внедряться и чем это грозит футболу, ответив на четыре простых вопроса.

Какова мотивация Инфантино?

Есть два аспекта — общественный и политический. Общественный интерес — то, что озвучивает сам швейцарец. Как президент всемирной федерации главной игры в мире он обязан развивать спорт не только в Европе и Южной Америке, то есть давать шанс приобщиться к мундиалям, максимально расширив круг его участников. Разумеется, когда в турнире участвует каждый четвертый желающий, это способствует популяризации игры. Больше болельщиков, больше вовлеченность, больше спонсорских денег для ФИФА, которые, в свою очередь, могут идти на развитие футбола от Западного Самоа до Суринама (названия условны).

А вот что не условно — так это голоса, которые получит сам генсек ФИФА на будущих выборах. Не стоит забывать, что Инфантино пришел к власти после грандиозного скандала, в результате которого Зепп Блаттер лишился места во главе ФИФА, а Мишель Платини потерял статус основного претендента на трон главного футбольного функционера. Потому, несмотря на весь колоссальный опыт, Инфантино нужно уже сейчас думать о том, как заручиться поддержкой максимального числа стран. В этом плане предложенный ход выглядит просто идеально.

По какой схеме будет проводиться турнир?

Официальной информации от ФИФА по тому, как распределятся квоты, до сих пор нет. Потому общественность оперирует инсайдом от Sky Sports, который сообщает, что Европа увеличит свою квоту до 16 команд (было 13), а Южная Америка — до 6 (было 4,5, где 0,5 — место для победителя стыковых игр). Но главными бенефициарами стали Африка и Азия, первую будут представлять 9 (было 5), а вторую — 8,5 (было 4,5) участников. Существенно увеличится квота стран КОНКАКАФ: теперь представители Северной и Центральной Америки получат 6,5 мест. И наконец, Океания напрямую будет делегировать свою лучшую команду (читай Новую Зеландию, Австралия-то давно отбирается от Азии).

При этом длительность турнира составит 32 дня, что примерно соответствует нынешней. Все участники будут поделены на 16 групп по три команды, из группы выйдут два лучших коллектива. Дальше — 1/16 финала, и вперед, нокаут-система.

Кто выиграет от реформы?

Ответ частично уже был дан в предыдущих абзацах. Свой шанс на кусочек футбольного счастья получат страны, которые прежде никак не могли пробиться на турнир. Популяризация футбола — это действительно круто, ведь более могучих социальных инструментов, мотивирующих вырываться из бедности, в странах третьего мира практически нет.

При этом мы получаем возможность увидеть на чемпионате больше экзотических команд, чьи игроки и болельщики наверняка станут участниками множества ярких футбольных историй. С учетом того, что каналов, которые доносят до нас информацию об этих историях, с каждым годом все больше, в выигрыше остаются все, кто ценит обилие информации и впечатлений.

Плюс можно будет увидеть немало достойных футболистов, которые до того не могли рассчитывать на выход в финальный этап. Прежде всего это касается неевропейских команд: если раньше условный Джордж Веа (или, чтобы приблизить к Украине, Максим Шацких) должен был совершить просто неимоверный подвиг, протащив свою среднюю команду сквозь сито отбора, то теперь — совсем другое дело.

И, будем откровенны, сборной Украины тоже можно будет чуть расслабиться, ведь даже квота в 16 команд почти наверняка делает второе место в группе отбора проходным. То есть можно будет не так трястись, что, не обойдя лидера, попадешь в плей-офф на Германию Баллака или Францию Рибери. Скажем, прямо сейчас команда Шевченко идет второй и могла бы совершенно иначе строить турнирную стратегию на отбор, знай, что главное — отстоять текущую позицию от притязаний Исландии и Турции.

Какие риски несут изменения?

Прежде всего — падение среднего уровня футбола. Далеко не факт, что за десять лет футбол за границами Европы и Южной Америки разовьется до такой степени, чтобы бросить вызов традиционным фаворитам. А значит, мы рискуем увидеть, как минимум на групповом этапе, картину, при которой 10 игроков андердога стараются отбиться или хотя бы пропустить минимум от фаворита. Сам же фаворит, выиграв в первом матче с крупным счетом, по сути гарантирует себе выход дальше и сможет играть второй матч неосновным составом.

И уж если в Бразилии, где сам бог велел играть в атакующий футбол, мы увидели один из самых скучных турниров в истории, то смутные сомнения не могут терзать тех, кто хочет зрелища не только за пределами поля. Да и смотреть за избиением футбольных "младенцев" — то еще удовольствие. Тем более что примеры удачливых выскочек вроде Сенегала-2002 или Коста-Рики-2014 действительно единичны, собственно, потому и запомнились надолго.

Плюс сама схема способствует негласным договорным матчам. Скандинавские ничьи (помните, как на Евро-2004 Швеция и Дания сыграли удобные 2:2 и оставили за бортом Италию) будут цвести и пахнуть. Допустим, у нас есть команды А, В и С. А побеждает в первом матче В со счетом 1:0, после чего проигрывает С 0:1. В третьем матче группы результат 2:1 в матче В против С выведет дальше обе команды. Как думаете, велика вероятность такого?

Наконец, есть большие сомнения насчет того, кто будет платить за все это удовольствие. 48 команд — число, которое никогда не упоминалось в вариантах расширения чемпионата, даже в самых дерзких прогнозах говорили, что расширять мундиаль будут до 40 стран. Ведь до того скачки в числе участников групповых турниров всегда были в 8 команд (с 16 до 24 в 1982-м и с 24 до 32 в 1998-м). Готовы ли к этому спонсоры, которым придется выложить еще больше денег?

Ну допустим, что готовы, и появляется вопрос интереснее: а кто сможет принять такой турнир? Говорят о США, Китае, совместной заявке США, Канады и Мексики. Но в США чемпионат был не так давно, в 1994-м, и тогда особого интереса не вызвал. Летом там прошел Кубок Америки — и картина повторилась. В Китае много государственных денег в футболе, но доживет ли тенденция до 2026-го? И как будут себя чувствовать в тоталитарной стране туристы? Что до совместных заявок, то перемещаться между странами будет то еще удовольствие и для команд, и для их болельщиков. Да и после 2026-го вопросы никуда не уйдут, ведь турнир 2030-го обещали Уругваю, в честь столетия первого чемпионата мира. Уругвай в 3,5 раза меньше Украины по площади, как думаете, потянет он такой турнир?