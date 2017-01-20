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Соединенные Штаты России: в США оконфузились с салютом перед инаугурацией Трампа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/32_main.1484911075.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/32_tn.1484911075.jpg Мир Из фейерверков должно было получиться слово USA, но вышло USR

Соединенные Штаты России: в США оконфузились с салютом перед инаугурацией Трампа (видео)

Сегодня, 13:16

Из фейерверков должно было получиться слово USA, но вышло USR


В США накануне прошел салют, приуроченный к грядущей инаугурации нового 45-го президента Америки Дональда Трампа.

По задумке, из фейерверком должно было сложиться слово USA (США), но что-то пошло не так и получилось USR.

В социальных сетях шутят, что к этому приложила руку Москва, "превратив" United States of America в United States of Russia.

Напомним, что сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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