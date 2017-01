Соединенные Штаты России: в США оконфузились с салютом перед инаугурацией Трампа (видео)

В США накануне прошел салют, приуроченный к грядущей инаугурации нового 45-го президента Америки Дональда Трампа.

По задумке, из фейерверком должно было сложиться слово USA (США), но что-то пошло не так и получилось USR.

В социальных сетях шутят, что к этому приложила руку Москва, "превратив" United States of America в United States of Russia.

вчера в Америке был салют и должна была получиться надпись "USA", а получилось "USR".United States of Russia -Соединённые Штаты России

Напомним, что сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.