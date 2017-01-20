Соединенные Штаты России: в США оконфузились с салютом перед инаугурацией Трампа (видео)
Из фейерверков должно было получиться слово USA, но вышло USR
В США накануне прошел салют, приуроченный к грядущей инаугурации нового 45-го президента Америки Дональда Трампа.
По задумке, из фейерверком должно было сложиться слово USA (США), но что-то пошло не так и получилось USR.
В социальных сетях шутят, что к этому приложила руку Москва, "превратив" United States of America в United States of Russia.
вчера в Америке был салют и должна была получиться надпись "USA", а получилось "USR".United States of Russia -Соединённые Штаты России— Грант (@reasons_million) 20 января 2017 г.
ржу pic.twitter.com/mH86Ry8WCi
В небе над Вашингтоном появились буквы "Соединенные Штаты России"— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 января 2017 г.
@JesseLehrich @aravosis Excellent gaffe. #USR United States of Russia— She Won He Cheated (@epaldelta) 20 января 2017 г.
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Break out the vodka. The fireworks just spelled out #USR instead of USA. Thank you Russia aka USSR. #trumpinauguration #LincolnMemorial pic.twitter.com/w5lnapRwh9— Arizona Votes (@AZVotes) 19 января 2017 г.
It looks like Putin also bought Trump's fireworks... #TrumpInauguration #UnitedStatesofRussia pic.twitter.com/GdYqdlcmzn— Chelsea Handler (@chelseahandler) 20 января 2017 г.
Perfect: Trump's post-inaugural concert fireworks spell "USR." That's an actual screenshot. https://t.co/briduvG2UH #UnitedStatesofRussia pic.twitter.com/X2Y47weq6Y— Tommy Christopher (@tommyxtopher) 20 января 2017 г.
"United States of Russia": салют над Мемориалом Линкольна в честь инаугурации Трампа нарисовал в небе USR вместо USA pic.twitter.com/RAbHLoVI9x— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 января 2017 г.
The Make America Great Again welcome celebration was emotional, beautiful. AMAZING. Fireworks! #TrumpInauguration pic.twitter.com/mDSqSq90Ko— Jorge MAGA (@AmericanMex067) 20 января 2017 г.
It's always the RIGHT TIME to #MAGA!— Sebastian Gorka (@SebGorka) 20 января 2017 г.
Early fireworks tonight from the roof of the @HayAdamsHotel in DC. pic.twitter.com/GqfAUatCaf
Напомним, что сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.
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