Что зашифровано в инаугурационной речи Трампа: анализ главных тезисов 45-го президента США

Инаугурация каждого нового американского президента – это масштабное, зрелищное и помпезное событие, проведение которого растягивается на несколько дней. 20 января в 19:00 по Киеву Дональд Трамп принял присягу и выступил со своей речью перед американским народом. Все мировые эксперты и аналитики долго ждали этого, готовясь расшифровывать скрытые и зашифрованные в спиче 45-го президента США посылы.

Во-первых, в своей первой речи Трамп очень много говорил о внутренних проблемах Америки и американцев, критиковал предыдущее правительство и обещал восстановить экономику и создать рабочие места. Но больше всего догадок и домыслов вызвали тезисы Трампа о будущей внешней политике Штатов. По словам экспертов, которых "Сегодня.ua" попросил проанализировать инаугурационную речь Трампа, США могут пересмотреть программы помощи иностранным государствам и даже сократить расходы на деятельность НАТО в Европе. Коснуться это может и Украины, поэтому эксперты советуют самим проявить инициативу и предложить американской стороне провести аудит их помощи. Впрочем, по мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, не стоит искать в инаугурационной речи Трампа скрытых посылов относительно будущей политики США по отношению к Украине и России.

"Инаугурационная речь Трампа была короткой и посвящена главным образом внутренним вопросам. Но он коснулся нескольких главных тем (о которых говорил – Авт.) в своей предвыборной кампании касающихся внешней политики, включая важность американских интересов, ставя их на первое место, и незаинтересованности Вашингтона внутренними политическими процессами других стран. Но речь не дает ключ к разгадке того, что Администрация будет делать по отношению к Украине и России", – сказал "Сегодня.ua" Джон Хербст.

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ТОП-5 главных тезисов в инаугурационной речи Трампа

1. Мы защищали границы других стран и не защищали свои собственные. Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время, как инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. 2. Каждое решение о торговле, налогах, иммиграции, заграничных делах будет сделано в пользу американских рабочих и американских семей. Мы должны защищать наши границы от других стран, которые похищают наши компании и уничтожают наши рабочие места. 3. Мы усилим старые альянсы и создадим новые. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их полностью, сотрем с лица земли. 4. Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели, железную дорогу по всей нашей прекрасной стране. Мы будем придерживаться двух правил: покупай американское и нанимай на работу американцев. 5. Мы передаем власть из Вашингтона, округа Колумбия, и возвращаем ее вам, народу.

Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своим богатством.

Алена Гетьманчук директор Института мировой политики Последующая помощь США, в том числе и для Украины, будет предоставляться на более жестких условиях. Я считаю, что украинское правительство могло бы и самостоятельно предложить новой американской Администрации своеобразный аудит американской помощи Украине. То есть, оценить, насколько эффективно используются те или другие ресурсы и заверить в том, что ни один цент американских плательщиков налогов не будет использован неэффективно. Это чрезвычайно сложное задание, учитывая нашу слабую институциональную способность, нашу слабую способность даже абсорбировать те или иные средства помощи. Но я думаю, это было бы правильно самим проявить инициативу и показать, что мы заинтересованы в эффективном расходовании американской помощи. Что касается помощи именно в безопасностной и оборонной сферах, здесь проще, поскольку Украина может показать, что не есть таким своеобразным нахлебником, как считают в Америке и многих странах-членах НАТО, которые не тратят на собственную оборону необходимые для НАТО 2% ВВП. Украина тратит 5% на безопасность и оборону, то есть с них на оборону в любом случае идет больше 2%. Это тот стандарт, который выполняют только пять стран-членов НАТО. И здесь Украина должна выходить с аргументом, что мы, собственно, тоже заботимся о своей безопасности, что мы не полностью зависим от США. Понятие или эпитет "цивилизованный", который Трамп употребил в контексте борьбы с ИГ, еще требует дополнительного уточнения. Что имел в виду президент Трамп, какие именно страны он считает цивилизованными, а какие нет? Для него, как и для многих западных политиков все познается в сравнении. Если сравнивать Россию с Северной Кореей, то возможно она и будет цивилизованной. Если сравнивать с определенными союзниками по НАТО, очевидно Россия не выглядит цивилизованной. Но мы опять-таки не знаем, какое видение у президента США по поводу этого определения. Но очевидно другое. Он довольно четко сказал о "создании новых альянсов" для борьбы с радикальным исламским тероризмом. И здесь остается надеяться, что Дональд Трамп, который постоянно критиковал президента Обаму в том, что его позиция была очень слабой в этом вопросе и очень слабой в диалоге с иностранными партнерами в частности и с Россией, что только провоцировало эскалацию, продемонстрирует действительно сильную позицию, как и обещал во время предвыборной кампании и долгосрочные национальные интересы США будут движущей силой по созданию новых альянсов по борьбе с международным терроризмом и ИГ. То есть, что национальные интересы США будут проявляться и в том, как новый президент сможет отстоять их в диалоге с такими странами, как Россия.

Александр Мотыль профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Речь тем интересна, что построена на существенно фальшивом, параноидном видении Америки. Трамп утверждает, что Америка на грани коллапса, что неправда, и что мир ее (Америку – Авт.) использует, что также неправда. Внешнюю политику других стран (Трамп – Авт.) полностью игнорирует, таким образом, отмечая, что его режим будет построен не на национализме, как неправильно говорят комментаторы, а на великодержавном шовинизме. И здесь есть интересный вопрос: возможно ли сотрудничество двух лидеров-великодержавных шовинистов Путина и Трампа? Более того, первый не только великодержавный шовинист, а еще и империалист. Вряд ли это сотрудничество будет легким. И еще такой вопрос: возможно ли сотрудничество между двумя параноиками-мегаломанами? Вряд ли оно будет долгим. Это противоречие открывает Украине определенные возможности. Украина как таковая Трампу не интересна. Но если со временем обострятся американские отношения с Путиным, что очень правдоподобно, тогда Украина может стать малым партнером трамповской Америки. Другая вещь, что до того времени может много чего случится из-за Трампа – конфликты, кризисы, даже войны, которые могут навредить Украине. Одним словом, Украина должна быть очень осторожной, сосредоточенной на собственных интересах, быть готовой активно среагировать на любые возможные поводы о себе заявить и себя защитить.

Александр Сушко научный директор Института евроатлантического сотрудничества Действительно, есть определенные страны, которые США очень значительно поддерживают. Украина хоть и входила в прошлом году в ТОП-10, но по сравнению с помощью Израилю это несравнимо. А в первой тройке – Израиль, Египет и Афганистан. Я себе с трудом представляю, при том, что Трамп позиционировал себя как раз очень произраильски в последних дискуссиях, чтобы он, к примеру, способствовал сокращению этой помощи Израилю. Суммарно вся помощь США иностранным государствам не превышает 1% всех государственных расходов, поэтому одно дело говорить с трибун популярные фразы, чтобы понравиться избирателям, потому что избиратели могут думать, что очень много расходов идет именно на помощь иностранным государствам. Но другое дело, когда речь идет о конкретных статьях расходов. Понятно, что не будет автоматизма в продолжении существующих программ помощи. Очевидно, что будет оцениваться эффективность и содержание этих программ, возможно, некоторые из них будут сокращены. Но сейчас говорить о том, какие именно, в каком объеме и для каких стран мы не можем, потому что для этого еще не было проведено никакой оценки. Очевидно, что есть и Конгресс, и государственная бюрократия в соответствующих ведомствах, поэтому нет прямой возможности очень быстро согласовать эти заявления с конкретной политикой. Очевидно, что будут какие-то шаги, чтобы продемонстрировать избирателям, что страна меньше тратит на внешний мир. Но в какой это будет форме, ведь присутствие Америки во внешнем мире имеет очень много разных форм, это не только прямая бюджетная помощь, это и непосредственное присутствие, военное присутствие (военные базы), это и макрофинансовая помощь, это и наконец голос США в международных финансовых институциях. То есть не вся эта помощь непосредственно касается немедленных расходов бюджета со стороны США. Какие-то шаги будут делаться, но об их содержании мы не узнаем в ближайшие недели, это вопрос уже более длительной перспективы. В своей инаугурационной речи Трамп намекает на сотрудничество с Россией. Трамп говорит "усилить старые альянсы и создать новые". Я вижу, что, поскольку, этот тезис в той или иной форме повторяется, здесь очень прозрачно просматривается намек, мол, давайте мы рассмотрим возможность такого Альянса с Путиным. Но, я думаю, что очень скоро станет понимание отличия стратегических интересов в этом вопросе. Если, к примеру, коренным интересом США может быть сотрудничество с Россией, чтобы существенно ослабить ИГ, то коренным интересом России в таком альянсе будет существенное ослабление США. И это будет значительно более важной целью для Путина, чем ослабить ИГ. И в этом плане перспективы такого альянса выглядят очень сомнительными как раз из-за расхождения этих коренных интересов и намерений.