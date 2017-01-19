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Чудовищный взрыв в Мали унес жизни 60 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7897/32_main.1484819886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/32_tn.1484819886.jpg Мир Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести

Чудовищный взрыв в Мали унес жизни 60 человек

Сегодня, 11:57

Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести

Смертник подорвал военный лагерь в Мали, погибли 60 человек. Фото: AFP
Смертник подорвал военный лагерь в Мали, погибли 60 человек. Фото: AFP

В военном лагере в Мали прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли 60 человек, еще 115 ранены. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу президента Мали, передает Корреспондент.

В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Нападение было совершено террористом смертником.

В теракте подозреваются исламские экстремистские группировки, выступающие против мирного соглашения 2015 года. СМИ сообщают о вероятной причастности к теракту ответвления Аль-Каиды в Северной Африке, Аль-Мурабитун.
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