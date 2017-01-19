Чудовищный взрыв в Мали унес жизни 60 человек

В военном лагере в Мали прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли 60 человек, еще 115 ранены. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу президента Мали, передает Корреспондент.

В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Нападение было совершено террористом смертником.

В теракте подозреваются исламские экстремистские группировки, выступающие против мирного соглашения 2015 года. СМИ сообщают о вероятной причастности к теракту ответвления Аль-Каиды в Северной Африке, Аль-Мурабитун.