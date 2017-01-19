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Cуд Южной Кореи отклонил запрос об аресте де-факто главы Samsung http://www.segodnya.ua/img/article/7896/35_main.1484782431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/35_tn.1484782431.jpg Мир Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена

Cуд Южной Кореи отклонил запрос об аресте де-факто главы Samsung

Сегодня, 01:33

Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена

Ли Чже Ен, фото AFP
Ли Чже Ен, фото AFP

Cуд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ен по обвинению во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе, передает агентство Рейтер.

Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена. Представители спецкомиссии пришли к выводу, что "установление справедливости важнее возможного влияния решения об аресте на национальную экономику".

Ли Чже Ен, который является вице-президентом корпорации и уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, был вызван для беседы с представителями прокуратуры в минувшую пятницу. Допрос длился 22 часа.

Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе, компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде.
В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc.

Главе пенсионного фонда Мун Хен Пхе также предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад.

В настоящее время следователи пытаются установить, причастна ли к сомнительной сделке сама президент Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент. Как стало известно ранее, Пак Кын Хе лично встречалась с Ли Чжэ Еном 25 июля 2015 года. Ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который до лета этого года либо утвердит импичмент, либо восстановит президентские полномочия Пак Кын Хе.
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Источник:

РИА Новости

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