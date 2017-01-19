Cуд Южной Кореи отклонил запрос об аресте де-факто главы Samsung
Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена
Cуд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ен по обвинению во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе, передает агентство Рейтер.
Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чже Ена. Представители спецкомиссии пришли к выводу, что "установление справедливости важнее возможного влияния решения об аресте на национальную экономику".
Ли Чже Ен, который является вице-президентом корпорации и уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, был вызван для беседы с представителями прокуратуры в минувшую пятницу. Допрос длился 22 часа.
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