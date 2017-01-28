Цукерберг: Я обеспокоен недавними распоряжениями Трампа

Сегодня, 06:49

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что США должны держать двери для иммигрантов открытыми

Марк Цукерберг. Фото: facebook.com/zuck
Марк Цукерберг. Фото: facebook.com/zuck

Президент США Дональд Трамп должен учесть требования по обеспечению безопасности страны, но не перекрывать возможности для иммигрантов. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг в Facebook, – передает "Гордон".

"Мои прадеды прибыли из Германии, Австрии и Польши. Родители Присциллы (супруга Цукерберга. – Ред.) были беженцами из Китая и Вьетнама. Соединенные Штаты являются страной иммигрантов, и мы должны гордиться этим. Как и многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних распоряжений, подписанных президентом Трампом", – написал он.

Бизнесмен отметил, что необходимо сделать страну безопасной, сосредоточив внимание на людях, которые действительно представляют угрозу.

"Расширение внимания правоохранительных органов за круг людей, которые представляют реальную угрозу, сделает жизнь всех американцев менее безопасной за счет отвлечения ресурсов, в то время как миллионы людей, не имеющих документов, но не представляющих угрозу, будут жить в страхе депортации", – подчеркнул он.

По мнению основателя Facebook, США должны держать двери открытыми для беженцев и тех, кто нуждается в помощи.

"Если бы мы отвернулись от беженцев несколько десятилетий назад, семьи Присциллы не было бы здесь сегодня. Тем не менее, я был рад услышать, что президент Трамп говорит, что он собирается "сделать что-то" для мечтателей – иммигрантов, которые были привезены в эту страну в молодом возрасте их родителями... Я также рад, что президент считает, что наша страна должна продолжать принимать "талантливых людей, прибывающих в страну", – добавил он.
Цукерберг отметил, что эти вопросы являются важными для него не только в связи с его семьей.

"Мы являемся нацией иммигрантов, и мы все выигрываем, когда самые лучшие и яркие люди со всего мира могут жить, работать и вносить свой вклад здесь. Я надеюсь, что мы найдем в себе мужество и сострадание, чтобы объединить людей и сделать этот мир лучше для всех", – подытожил он.

 

В интервью изданию The Times в январе Трамп назвал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по отношению к мигрантам "катастрофической". По мнению избранного президента США, все больше стран последуют за Великобританией и покинут Европейский союз из-за миграционного кризиса, который спровоцировала политика "открытых дверей".

Агентство Reuters писало, что Трамп может ввести временный запрет на въезд в США для беженцев и приостановить визы для граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
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