Daily Mail заплатит жене Трампа 3 млн долларов за эскорт-услуги

Сегодня, 07:35

Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала

Мелания Трамп. Фото: AFP
Мелания Трамп. Фото: AFP

Британское издание Daily Mail согласилось возместить убытки и расходы первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере, в которой сообщалось, что она когда-то работала в эскорт-сервисе. Об этом сообщает BBC.

Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала.

Мелания Трамп подала иск к газете в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в 150 млн долларов.

Однако, по сообщению Reuters, которое ссылается на анонимный источник, речь идет лишь о 3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах.
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