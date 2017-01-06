"Дакар"-2017 лишился двух чемпионов и другие результаты четвертого этапа (фото,видео)

Ралли-рейд испытывает гонщиков на прочность на высоте в 3 500 метров над уровнем моря

Состоялся четвертый этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Он открывал серию экстремальных испытаний для гонщиков в виде дюн, рек и бездорожья на высоте 3 500 метров над уровнем моря.

Справиться с трассой удалось не всем. Как уже сообщалось ранее, действующий чемпион Тоби Прайс сломал бедро и вынужден был сняться с гонки.

Еще до старта четвертого этапа попрощался с ралли-рейдом двукратный победитель Нассер Аль-Аттия. Его судьбу может повторить испанец Карлос Сайнс. Его авто влетело в овраг за восемь километров до финиша.

Следующий этап состоится 6 января. Гонщикам нужно будет преодолеть 692 км (683 км для грузовиков) от Туписы до Оруро. Спецучасток составит 447 км (438 км для грузовиков).

Мотоциклы:

1. Маттиас Валькнер (Австрия, "КТМ") – 4:57.22

2. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") +00:02.02

3. Ксавье де Султре (Франция, "Ямаха") +00:05.58

Квадроциклы:

1. Вальтер Носилья (Боливия, "Хонда") – 06:06.22

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +00:11.28

3. Даниэль Домазевски (Аргентина, "Хонда") +00:19.12

Внедорожники:

1. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, "Пежо") – 4:22.55

2. Микко Хирвонен / Мишель Перен (Финляндия / Франция, "Мини") +00:10.51

3. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, "Тойота") +00:12.51

Мотовездеходы:

1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 07:08:04

2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:00:30

3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 01:00:46

Грузовики:

1. Жерар де Рой (Нидерланды, "ИВЕКО") – 4:55.55

2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) +00:00.30

3. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) +00:03.07

Общий зачет после 4-го этапа: