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"Дакар"-2017 лишился двух чемпионов и другие результаты четвертого этапа (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/45_main.1483692592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/45_tn.1483692592.jpg Мир Ралли-рейд испытывает гонщиков на прочность на высоте в 3 500 метров над уровнем моря

"Дакар"-2017 лишился двух чемпионов и другие результаты четвертого этапа (фото,видео)

Сегодня, 10:49

Ралли-рейд испытывает гонщиков на прочность на высоте в 3 500 метров над уровнем моря

Состоялся четвертый этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Он открывал серию экстремальных испытаний для гонщиков в виде дюн, рек и бездорожья на высоте 3 500 метров над уровнем моря.

Справиться с трассой удалось не всем. Как уже сообщалось ранее, действующий чемпион Тоби Прайс сломал бедро и вынужден был сняться с гонки.

Еще до старта четвертого этапа попрощался с ралли-рейдом двукратный победитель Нассер Аль-Аттия. Его судьбу может повторить испанец Карлос Сайнс. Его авто влетело в овраг за восемь километров до финиша.

Следующий этап состоится 6 января. Гонщикам нужно будет преодолеть 692 км (683 км для грузовиков) от Туписы до Оруро. Спецучасток составит 447 км (438 км для грузовиков).

Мотоциклы:

1. Маттиас Валькнер (Австрия, "КТМ") – 4:57.22
2. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") +00:02.02
3. Ксавье де Султре (Франция, "Ямаха") +00:05.58

Квадроциклы:

1. Вальтер Носилья (Боливия, "Хонда") – 06:06.22
2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +00:11.28
3. Даниэль Домазевски (Аргентина, "Хонда") +00:19.12

Внедорожники:

1. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, "Пежо") – 4:22.55
2. Микко Хирвонен / Мишель Перен (Финляндия / Франция, "Мини") +00:10.51
3. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, "Тойота") +00:12.51

Мотовездеходы:

1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 07:08:04
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:00:30
3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 01:00:46

Грузовики:

1. Жерар де Рой (Нидерланды, "ИВЕКО") – 4:55.55
2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) +00:00.30
3. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) +00:03.07

Общий зачет после 4-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 012:54:02 - 0:00:00
2 M. WALKNER (AUT) KTM 012:56:09 0:02:07 0:00:00
3 S. SVITKO (SVK) KTM 012:59:54 0:05:52 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 016:18:42 - 0:00:00
2 I. CASALE (CHL) YAMAHA 016:19:10 0:00:28 0:00:00
3 S. VITSE (FRA) YAMAHA 016:21:42 0:03:00 0:00:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 011:33:16 - 0:00:00
2 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 011:37:24 0:04:08 0:00:00
3 M. HIRVONEN (FIN) MINI 011:38:20 0:05:04 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 M. RUIJIN (CHN) POLARIS 019:01:43 - 0:00:00
2 L. TORRES (BRA) POLARIS 021:03:52 2:02:09 0:00:00
3 L. DONGSHENG (CHN) POLARIS 023:40:37 4:38:54 0:00:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 011:12:40 - 0:00:00
2 F. VILLAGRA (ARG) IVECO 011:14:35 0:01:55 0:00:00
3 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 011:17:20 0:04:40 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар

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Сегодня|Спорт

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