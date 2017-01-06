"Дакар"-2017 лишился двух чемпионов и другие результаты четвертого этапа (фото,видео)
Ралли-рейд испытывает гонщиков на прочность на высоте в 3 500 метров над уровнем моря
Состоялся четвертый этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Он открывал серию экстремальных испытаний для гонщиков в виде дюн, рек и бездорожья на высоте 3 500 метров над уровнем моря.
Справиться с трассой удалось не всем. Как уже сообщалось ранее, действующий чемпион Тоби Прайс сломал бедро и вынужден был сняться с гонки.
Еще до старта четвертого этапа попрощался с ралли-рейдом двукратный победитель Нассер Аль-Аттия. Его судьбу может повторить испанец Карлос Сайнс. Его авто влетело в овраг за восемь километров до финиша.
Следующий этап состоится 6 января. Гонщикам нужно будет преодолеть 692 км (683 км для грузовиков) от Туписы до Оруро. Спецучасток составит 447 км (438 км для грузовиков).
Мотоциклы:
1. Маттиас Валькнер (Австрия, "КТМ") – 4:57.22
2. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") +00:02.02
3. Ксавье де Султре (Франция, "Ямаха") +00:05.58
Квадроциклы:
1. Вальтер Носилья (Боливия, "Хонда") – 06:06.22
2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +00:11.28
3. Даниэль Домазевски (Аргентина, "Хонда") +00:19.12
Внедорожники:
1. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, "Пежо") – 4:22.55
2. Микко Хирвонен / Мишель Перен (Финляндия / Франция, "Мини") +00:10.51
3. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, "Тойота") +00:12.51
Мотовездеходы:
1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 07:08:04
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:00:30
3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 01:00:46
Грузовики:
1. Жерар де Рой (Нидерланды, "ИВЕКО") – 4:55.55
2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) +00:00.30
3. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) +00:03.07
Общий зачет после 4-го этапа:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|P. QUINTANILLA (CHL)
|HUSQVARNA
|012:54:02
|-
|0:00:00
|2
|M. WALKNER (AUT)
|KTM
|012:56:09
|0:02:07
|0:00:00
|3
|S. SVITKO (SVK)
|KTM
|012:59:54
|0:05:52
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|S. KARYAKIN (RUS)
|YAMAHA
|016:18:42
|-
|0:00:00
|2
|I. CASALE (CHL)
|YAMAHA
|016:19:10
|0:00:28
|0:00:00
|3
|S. VITSE (FRA)
|YAMAHA
|016:21:42
|0:03:00
|0:00:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|C. DESPRES (FRA)
|PEUGEOT
|011:33:16
|-
|0:00:00
|2
|S. PETERHANSEL (FRA)
|PEUGEOT
|011:37:24
|0:04:08
|0:00:00
|3
|M. HIRVONEN (FIN)
|MINI
|011:38:20
|0:05:04
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|M. RUIJIN (CHN)
|POLARIS
|019:01:43
|-
|0:00:00
|2
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|021:03:52
|2:02:09
|0:00:00
|3
|L. DONGSHENG (CHN)
|POLARIS
|023:40:37
|4:38:54
|0:00:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|011:12:40
|-
|0:00:00
|2
|F. VILLAGRA (ARG)
|IVECO
|011:14:35
|0:01:55
|0:00:00
|3
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|011:17:20
|0:04:40
|0:00:00
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