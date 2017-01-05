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"Дакар"-2017: в лидерах Леб, Николаев и Борт (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/10_main.1483607837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/10_tn.1483607837.jpg Мир Завершился третий этап знаменитого ралли-рейда

"Дакар"-2017: в лидерах Леб, Николаев и Борт (фото)

Сегодня, 11:12

Завершился третий этап знаменитого ралли-рейда

По итогам третьего этапа ралли-марафона "Дакар-2017" победителем в классе внедорожников стал Стефан Петерансель, выступающий за "Пежо" Второй и третий результаты показали его напарники по команде Карлос Сайнс и Себастьен Леб. Следует отметить, что по ходу дня лидировал Нассер Аль-Атия, однако из-за серьёзного повреждения колеса он потерял более часа.

Общий зачет внедорожников:
1. Себастьен Леб ("Пежо") – 06:54.56
2. Карлос Сайнс ("Пежо") – +0.42
3. Стефан Петерансель ("Пежо") – +4.18

В соревнованиях грузовиков организаторы оштрафовали на три минуты чешского гонщика Мартина Коломы. В результате Коломы опустился с первого на второе место в итоговом зачете, а лидером стал пилот "КАМАЗ-мастера" Эдуард Николаев.

Общий зачет грузовиков:
1. Эдуард Николаев (KAMAZ) – 05:57.56
2. Мартин Коломы (Tatra) – +02.27
3. Федерико Вильягра (Iveco) – +04.07

На третьем этапе "Дакара-2017" в классе мотоциклов одержал победу испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на байке "Хонда". Он и возглавляет общий зачет.

Общий зачет мотоциклистов:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) – 07:35.30
2. Сэм Сандерленд (KTM) – + 11.20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda) – +14.42
ралли Дакар

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Источник:

Championat.ru

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