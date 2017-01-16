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"Дакар"-2017 завершился: с дождями и оползнями, но без смертей http://www.segodnya.ua/img/article/7885/9_main.1484555737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/9_tn.1484555737.jpg Мир Обзор 39-го ралли-рейда "Дакар": навигация-потеряшка, 13-й "Золотой бедуин" Петеранселя, сбитый мотоциклист и боливийские модницы

"Дакар"-2017 завершился: с дождями и оползнями, но без смертей

Сегодня, 10:35

Обзор 39-го ралли-рейда "Дакар": навигация-потеряшка, 13-й "Золотой бедуин" Петеранселя, сбитый мотоциклист и боливийские модницы

&quot;Дакар&quot;-2017 прошел без смертей. Фото AFP
"Дакар"-2017 прошел без смертей. Фото AFP

Вчера ночью в столице Аргентины Буэнос-Айресе финишировала многодневка "Дакар-2017", которая стартовала 2 января в парагвайском Асунсьоне. Участники ралли-рейда постоянно боролись со стихией. 6-й этап отменили из-за дождей, затопивших Боливию, 9-й — из-за оползня, сошедшего с гор в Аргентине после грозы. Часть этапов сократили. И положенные 8782 км дистанции участники не прошли. "Мы приезжаем сюда не для того, чтобы целыми днями мокнуть под бушующим дождем и обнаруживать, что бивуаки и спецучастки затоплены", — жаловался пилот ИВЕКО Жерар де Рой. Портачили и организаторы, которые хотели усложнить навигацию, что вылилось в огромные претензии к роудбукам, а гонщики массово терялись и попадали в аварии. Так, MINI финна Микко Хирвонену едва не раздавил грузовик: "Он переехал через наш капот и умчался". А Стефан Петерансель на своем "Пежо" не увидел и сбил мотоциклиста, но сам же и оказал ему помощь. Зато в кои-то веки никто не погиб.

Уже спустя четыре дня после старта за бортом остались два фаворита в классе внедорожников. Двукратный чемпион катарец Нассер Аль-Аттия зацепил колесом яму и полностью раскурочил зад своей "Тойоты": "Я лишь сделал ошибку, но вы знаете, к чему тут приводят ошибки. До схода я здорово ехал, мы лидировали, но теперь следующей попытки придется ждать год". Испанец Карлос Сайнс-старший задержался на старте, ринулся отыгрываться, вошел в поворот на слишком высокой скорости, потерял контроль над машиной и перевернулся: "Меня бросало вверх и вниз, а затем автомобиль упал с обрыва. Теперь у меня боли в спине". В итоге у "Пежо" не осталось конкурентов, борьба развернулась между двумя французами — Петеранселем и Себастьяном Лебом. И Стефан все равно взял рекордного, 13-го, "Золотого бедуина". Российский КАМАЗ Эдуарда Николаева выиграл у грузовиков, а Сэм Сандерленд стал первым британским победителем в зачете мотоциклистов.
Дакар, ралли Дакар

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Автор:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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