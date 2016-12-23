Дарт Вейдер ограбил банк в США

В городе Литтлтон грабитель в маске Дарта Вейдера из "Звездных войн" ограбил банк. Злоумышленник заявил, что вооружен, но не показал оружие.

Свидетели утверждают, что грабителем был белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, ростом около 180 сантиметров. На нем были толстовка с капюшоном, темные штаны и перчатки. Полиция ведет поиск налетчика.

Между тем идея с костюмированным ограблением не нова.

В 2015 году в графстве Линкольншир в Великобритании двое неизвестных в костюмах панд ограбили газетный киоск. Похожий инцидент зафиксирован в Мексике. Там злоумышленники совершили нападение на ювелирный магазин, переодевшись в костюмы зомби.

Ранее сообщалось, что в США мужчина совершил попытку ограбить магазин, угрожая продавцу мечом. Продавец не растерялся и дал отпор грабителю турецкой саблей.