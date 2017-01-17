Давос-2017: кто приехал и что обсудили в первый день форума (фото,видео)

Главными темами форума в этом году станут четвертая индустриальная революция, проблемы рыночного капитализма, восстановление экономического роста, массовая миграция, а также терроризм

Ежегодный Всемирный экономический форум открылся в швейцарском горнолыжном курорте Давос.

Всего в этом году ожидается рекордное число участников — более трех тысяч человек из более чем 70 стран мира. Среди них около 30 лидеров государств, а также руководители более тысячи крупных корпораций и банков.

В первый день форума новый американский президент Дональд Трамп и его администрация стали одной из главных тем для обсуждения на форуме в Давосе. Участники обсудили вопрос, как приспособиться к новой международной реальности, и здесь речь идет как раз о победе Трампа на выборах в США и выходе Великобритании из состава ЕС.

В преддверии форума многие комментаторы уже заявили, что такие явления, как победа Трампа, выход Великобритании из ЕС, а также усиление правых и популистских движений в Европе, несут угрозу так называемым "людям из Давоса" – миллиардерам, представителям истеблишмента развитых стран и топ-менеджерам транснациональных корпораций.

Основатель форума в Давосе Клаус Шваб заявил перед началом авторитетного мероприятия: "Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу". Он также отметил, что для ответа на современные вызовы в мире нужна новая модель ответственного лидерства для стран, которые формируют мировую повестку дня.

Инфографика: РИА Новости

О лидерстве без лидеров

Ведущая тема форума – "Открытое и ответственное лидерство". Но показательно, что несколько лидеров ведущих европейских стран, а также руководители органов ЕС уже сообщили, что не приедут в этом году в Давос.

Страны ЕС, в частности, Германию, Францию, Италию, Испанию, на форуме будут представлять в основном министры финансов.

Делегация европейских "бюрократов" будет представлена пятью вице-президентами Еврокомиссии и десятью комиссарами.

Однако есть страны, которые подтвердили участие в форуме на уровне лидеров. В частности, в Давос приедет премьер Великобритании Тереза Мэй.

Не приехал и новый президент США Дональд Трамп, а также российский президент Владимир Путин.

Впервые за почти полвека существования форума его посетит китайский лидер Си Цзиньпин.

Украинский ланч

Президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука.

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Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal скандальной статьи Виктора Пинчука. Как известно, украинский бизнесмен предложил Киеву принять компромиссное решение конфликта с Россией: отойти от евро интеграционного пути и провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.

Однако известно, что ланч посетит мэр Киева Виталий Кличко.

Глобальные риски

Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе назвали главные риски для человечества в 2017 году.

Ежегодный доклад экспертов ВЭФ делит риски на пять категорий — экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

В экономике главная угроза — это отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, работорговля, производство контрафактной продукции и организованная преступность. Также опасность несет увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми.

Основной технологический риск — это растущее число хищений персональных данных, кибератаки и стремительное развитие робототехники, из-за чего люди будут терять рабочие места.

В социально-экономической сфере одна из главных проблем — это массовая миграция, которая может стать для экономики непосильным бременем.

По-прежнему серьезную опасность представляют природные катаклизмы и антропогенные экологические катастрофы.

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Одна из самых значимых категорий рисков — это геополитика. Это крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление.

МВФ выделил три основные угрозы для роста мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что изменения в экономике Китая, низкие цены на товары и монетарная политика центробанков по всему миру несут угрозу для роста мировой экономики в 2016 году.

Как с развлечениями?

В этом вопросе постоянно возникают скандалы. Давос давно славится экстравагантными вечеринками – их закатывают олигархи, обладающие миллионными состояниями бизнесмены и главы компаний. Редкие и неприлично дорогие вина льются тут рекой, шеф-повара самых дорогих ресторанов планеты на скорую руку стряпают закуски, а легенды мировой эстрады неустанно развлекают звездных гостей.

Издание Business Insider напоминает, что в 2015 года швейцарская полиция в 2 часа ночи вынуждена была остановить одну из наиболее шумных вечеринок, поскольку гуляки (говорят, это были представители одной из компаний, занимающихся освоением космоса) никак не хотели расходиться. Впрочем, хозяин скандального приема был не в обиде – по данным репортеров, гости успели уничтожить все запасы спиртного еще до прихода полиции.

А как с охраной?

За обеспечение безопасности 2500 великих мира сего в Давосе отвечают примерно 4500 военнослужащих швейцарской армии и сотрудников полиции, пишет The Local. И это в селении, где постоянно проживают лишь 11 тыс. человек.

Стоимость мероприятий по обеспечению покоя дорогих гостей составляет около 8 млн франков, и эти расходы оплачивают поровну местные и федеральные власти Швейцарии и ВЭФ.

Фото: AFP

Справка

Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. История Форума началась еще в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Изначально такие встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.

Главным мероприятием Форума являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно в Давосе в конце января — начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.