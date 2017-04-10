Дело Литвиненко: британские следователи рассказали, как их хотели отравить в РФ

В Генеральной прокуратуре России им предложили выпить чая, но с необычной "добавкой"

Сотрудники британских спецслужб, которые вели расследование загадочной смерти Александра Литвиненко, рассказали, что во время визита в Москву их пытались отравить. Об этом пишет Daily Mail, пересказывая документальный фильм телеканала Channel 4.

Британцы утверждают, что покушались на них не столь тяжелой химией, как на Литвиненко, однако проблемы со здоровьем ощутили.

"Примерно так же, как российские спецслужбы отравили чаем Александра Литвиненко, пытались отравить и нас. Это произошло во время приема в Генпрокуратуре России. Правда, нам в чай подмешали не полоний, а обычные бактерии, типа гастроэнтерита. После этого у меня и у моего коллеги были проблемы с желудком. Русские хотели перехитрить британцев, как в шахматной игре ", – сказал один из офицеров и добавил, что их не один раз пытались "устранить" от расследования.

Также британские следователи отметили, что за ними постоянно следили и тайно обыскивали их номера в гостинице. Во время таких обысков даже пропала важная запись – интервью с одним из подозреваемых.

Экс-сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года. Смертельную дозу полония он принял 1 ноября 2006 года. Следователи считают, что первую попытку отравить Литвиненко Луговой и Ковтун предприняли 16 октября.

По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей, он якобы нашел доказательства связей Путина с Тамбовской организованной преступной группировкой.

В январе 2016 года Высокий суд Лондона по итогам публичного дознания объявил виновными в убийстве Литвиненко бывших сотрудников российских спецслужб – депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.