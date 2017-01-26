День Австралии: аборигены, танцы и парад (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:31

Национальный день Австралии называют главным праздником страны


Австралийцы отмечают важный праздник страны – День основания. 230 лет назад британские корабли пристали к берегам далекой земли и основали первую колонию. Впрочем, традиции аборигенов не забывают и по сей день.

Этот танец аборигенов выполняют ежегодно. Именно с него начинается официальное празднование так называемого Дня основания Австралии. Более двух столетий назад британцы высадились на дальней земле и основали там первую колонию – Новый Южный Уэльс.

"Мы четко осознаем, что 229 лет назад, когда прибыл первый флот, коренные народы претерпели значительные изменения в своей жизни. Я, вместе с другими австралийцами, отдаю дань их преданности и мужеству – они сердце этой страны", – сказал Дэвид Херли, генерал-губернатор штата Новый Южный Уэльс.

Страну-материк называют чудом Южного полушария. Мол, и водоворот воды там в другую сторону, и животные живут редкие. В то же время там есть различные национальности.

"Всех желающих получить гражданство Австралии – добро пожаловать! Мы успешное мульти культурное общество в мире и сегодня мы отмечаем наши достижения в развитии многонациональной общины", – заявил Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии.

Также в этот день, по традиции, объявили победителя национального конкурса "человек года". Это ученый Алан Маккей-Сим. Его исследования стволовых клеток были инновационным прорывом в медицине. И способствовали восстановлению подвижности в парализованных людей.

"Я потрясен, для меня это настоящая неожиданность – быть человеком года в Австралии. Спасибо всем, кто был со мной все время, поддерживал и верил. Спасибо за все ваши бессонные ночи", – сказал победитель конкурса.

По всей стране проходят торжественные мероприятия. Общины воспроизводят высадки первого флота, устраивают парады. В Сиднее стартует музыкальный фестиваль, а в Аделаиде – матч по крикету.

Национальный день Австралии называют главным праздником страны.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Австралия, фестиваль, победитель, ученый, основания, Уэльс, водоворот, традиции

Вы сейчас просматриваете новость "День Австралии: аборигены, танцы и парад (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандалы

<p>Фестиваль. Фото: twitter.com/BuzzFeedNews</p>

На музыкальном фестивале в США погибли три человека

2 Августа 2016, 04:28

В полиции уже заявляют, что пока нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны между собой

Харьков

Харьковчан хотят поближе познакомить с давними украинскими традициями. Фото из открытых источников

В Харькове устроят фестиваль вертепов

3 Декабря 2016, 13:56

В празднике под названием "Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники" планируют участвовать представители не только Харькова и области, будут артисты из Киева и Полтавы, Чернигова и Львова

Одесса

В Одессу доставили огонь из Вифлеема

20 Декабря 2016, 21:21

Святыня прибыла из Палестины

Мир

Порно влияет на религиозность. Фото из архива "Сегодня"

Ученый охарактеризовал тип людей любителей порно

16 Сентября 2016, 07:02

Они более религиозны и чаще молятся

Мир

<p><span>В Швеции соревновались по ловле комаров. Фото: sil-one.ru</span></p>

В Швеции провели чемпионат по ловле комаров

25 Июля 2016, 13:05

Всего всеми участниками было поймано 600-700 кровопийц

Невероятное

В Японии проходит традиционный фестиваль огня

17 Января, 13:01

Считается, что ритуал сжигания башни ограждает от неудач и обеспечивает защитой сыновей-первенцев

Наука и Технологии

Новый вид динозавров исследователи отнесли к роду титанозавров. Фото: PlayGround.ru

В Австралии откопали останки гигантских динозавров

22 Октября 2016, 16:00

Древние рептилии обитали на континенте примерно 95-98 миллионов лет назад

Мир

Ураган накрыл Австралию. Фото: nasa.gov

Смертоносная непогода уже и в Австралии

10 Октября 2016, 10:09

Ураган убил женщину и травмировал пенсионеров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования