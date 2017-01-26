День Австралии: аборигены, танцы и парад (видео)

Австралийцы отмечают важный праздник страны – День основания. 230 лет назад британские корабли пристали к берегам далекой земли и основали первую колонию. Впрочем, традиции аборигенов не забывают и по сей день.

Этот танец аборигенов выполняют ежегодно. Именно с него начинается официальное празднование так называемого Дня основания Австралии. Более двух столетий назад британцы высадились на дальней земле и основали там первую колонию – Новый Южный Уэльс.

"Мы четко осознаем, что 229 лет назад, когда прибыл первый флот, коренные народы претерпели значительные изменения в своей жизни. Я, вместе с другими австралийцами, отдаю дань их преданности и мужеству – они сердце этой страны", – сказал Дэвид Херли, генерал-губернатор штата Новый Южный Уэльс.

Страну-материк называют чудом Южного полушария. Мол, и водоворот воды там в другую сторону, и животные живут редкие. В то же время там есть различные национальности.

"Всех желающих получить гражданство Австралии – добро пожаловать! Мы успешное мульти культурное общество в мире и сегодня мы отмечаем наши достижения в развитии многонациональной общины", – заявил Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии.

Также в этот день, по традиции, объявили победителя национального конкурса "человек года". Это ученый Алан Маккей-Сим. Его исследования стволовых клеток были инновационным прорывом в медицине. И способствовали восстановлению подвижности в парализованных людей.

"Я потрясен, для меня это настоящая неожиданность – быть человеком года в Австралии. Спасибо всем, кто был со мной все время, поддерживал и верил. Спасибо за все ваши бессонные ночи", – сказал победитель конкурса.

По всей стране проходят торжественные мероприятия. Общины воспроизводят высадки первого флота, устраивают парады. В Сиднее стартует музыкальный фестиваль, а в Аделаиде – матч по крикету.

Национальный день Австралии называют главным праздником страны.

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