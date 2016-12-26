Дентиньо с красавицей-женой и тремя детьми отдыхает на родине во время паузы в ЧУ (фото)

Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо во время паузы в чемпионате Украиныотправился на родину. Там он проводит время в компании красавицы-жены Даниэллы Соузы и троих детей: девочек-близняшек и сына.

Фотографии с отдыха футболист и его жена расместили в одной из социальных сетей. Интересно, что перед отъездом в Бразилию Дентиньо принял участие в развлекательном проекте "Шахтера" под названием "Кто я?", в котором по подсказкам ведущего угадал свою жену.

Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.