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Дентиньо с красавицей-женой и тремя детьми отдыхает на родине во время паузы в ЧУ (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/8_main.1482773843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/8_tn.1482773843.jpg Мир Бразильский полузащитник "Шахтера" проводит отпуск на родине

Дентиньо с красавицей-женой и тремя детьми отдыхает на родине во время паузы в ЧУ (фото)

Сегодня, 19:37

Бразильский полузащитник "Шахтера" проводит отпуск на родине

Дентиньо с женой. Фото Instagram
Дентиньо с женой. Фото Instagram

Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо во время паузы в чемпионате Украиныотправился на родину. Там он проводит время в компании красавицы-жены Даниэллы Соузы и троих детей: девочек-близняшек и сына.

Фотографии с отдыха футболист и его жена расместили в одной из социальных сетей. Интересно, что перед отъездом в Бразилию Дентиньо принял участие в развлекательном проекте "Шахтера" под названием "Кто я?", в котором по подсказкам ведущего угадал свою жену.

Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.

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чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Дентиньо

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Источник:

Сегодня|Спорт

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