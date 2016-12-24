Деонтей Уайлдер хочет встретиться с победителем боя Джошуа – Кличко

Уже есть два обязательных претендента на бой – Луис Ортис и Кубрат Пулев

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер надеется встретиться с победителем боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Бой Джошуа-Кличко состоится 29 апреля. Что касается Уайлдера, он свой поединок проведет 25 февраля. По предварительной информации, соперником станет Анджей Вавжик.

"Если все пойдет хорошо, я буду драться с победителем боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, – заявил Уайлдер. – Супертяжелый вес оживает, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Мне неважно, с кем я буду драться. В моей стране, в их стране. Я не хочу долго оставаться в этом спорте. Я хочу достичь своих целей, стать абсолютным чемпионом".

Напомним, что уже есть два обязательных претендента от IBF и WBA – Луис Ортис и Кубрат Пулев.