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Деонтей Уайлдер хочет встретиться с победителем боя Джошуа – Кличко http://www.segodnya.ua/img/article/7827/81_main.1482608840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/81_tn.1482608840.jpg Мир Уже есть два обязательных претендента на бой – Луис Ортис и Кубрат Пулев

Деонтей Уайлдер хочет встретиться с победителем боя Джошуа – Кличко

Сегодня, 21:42

Уже есть два обязательных претендента на бой – Луис Ортис и Кубрат Пулев

Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер надеется встретиться с победителем боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Бой Джошуа-Кличко состоится 29 апреля. Что касается Уайлдера, он свой поединок проведет 25 февраля. По предварительной информации, соперником станет Анджей Вавжик.

"Если все пойдет хорошо, я буду драться с победителем боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, – заявил Уайлдер. – Супертяжелый вес оживает, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Мне неважно, с кем я буду драться. В моей стране, в их стране. Я не хочу долго оставаться в этом спорте. Я хочу достичь своих целей, стать абсолютным чемпионом".

Напомним, что уже есть два обязательных претендента от IBF и WBA – Луис Ортис и Кубрат Пулев.
бокс, боксеры, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Источник:

AllBoxing

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