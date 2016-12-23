Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме
В настоящее время беспорядки продолжаются
В Великобритании несколько десятков заключенных подняли бунт в тюрьме, передает Sky News.
Инцидент произошел в тюрьме "Свейлсайд" в графстве Кент. Около 60 осужденных захватили один из корпусов исправительного учреждения.
В настоящее время беспорядки продолжаются.
О причинах произошедшего не сообщается. Ранее, на прошлой неделе, около 600 заключенных подняли бунт в тюрьме Бирмингема. Спустя 12 часов после начала беспорядков спецподразделениям удалось взять ситуацию под контроль.
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