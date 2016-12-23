Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме

В настоящее время беспорядки продолжаются

В Великобритании несколько десятков заключенных подняли бунт в тюрьме, передает Sky News.

Инцидент произошел в тюрьме "Свейлсайд" в графстве Кент. Около 60 осужденных захватили один из корпусов исправительного учреждения.

В настоящее время беспорядки продолжаются.

О причинах произошедшего не сообщается. Ранее, на прошлой неделе, около 600 заключенных подняли бунт в тюрьме Бирмингема. Спустя 12 часов после начала беспорядков спецподразделениям удалось взять ситуацию под контроль.