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Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме http://www.segodnya.ua/img/article/7822/65_main.1482450409.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/65_tn.1482450409.jpg Мир В настоящее время беспорядки продолжаются

Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме

Сегодня, 01:46

В настоящее время беспорядки продолжаются

Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме, фото news.sky.com
Десятки заключенных подняли бунт в британской тюрьме, фото news.sky.com

В Великобритании несколько десятков заключенных подняли бунт в тюрьме, передает Sky News.

Инцидент произошел в тюрьме "Свейлсайд" в графстве Кент. Около 60 осужденных захватили один из корпусов исправительного учреждения.

В настоящее время беспорядки продолжаются.

О причинах произошедшего не сообщается. Ранее, на прошлой неделе, около 600 заключенных подняли бунт в тюрьме Бирмингема. Спустя 12 часов после начала беспорядков спецподразделениям удалось взять ситуацию под контроль.
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Источник:

Lenta.ru

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